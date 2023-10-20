【論戰天下】心思谷一早揼好氣

近3年兩度捧走考菲爾德盃的華禮納，今屆派出3匹有分量賽駒衞冕，當中「心思谷」自英國落戶澳洲後於去年春季嘉年華已勝，季內復出愈跑愈近，今增程更合。另外英國賽事方面，「地平流金」連勝4場，後勁凌厲可於雅士谷上斜場盡展所長。

幻麗女神喜遇弱旅

S1-1：「寫心曲」、「旋舞不息」及「曳步多姿」剛戰於京士玫瑰錦標分列3、4、5名，且彼此距離甚短，但要留意由費明頓轉到急彎考菲爾德。另一匹則是同日吉爾蓋錦標跑第3的「幻麗女神」，曾在一級賽上名質素較高，本身出賽次數較少亦具更多上升空間，加上考菲爾德2戰未上名但所負不遠，今增程跑1400米對手比上仗弱，補中機高。

約郡村莊主場不敗

S1-2：今場同樣跑1400米但只為三級賽，當地評分最高分賽駒未到100分。「約郡村莊」至今7戰4勝，考菲爾德馬場2戰未逢敵手，包括上場於賈傑美胯下放頭跑輕勝同程賽事，年初已曾在二級賽奇里錦標上名，今跑三級賽實力絕對足夠，換上薛恩排外檔，搶出控制步速得宜，有力完成3連勝。

白朗冰川咪當老襯

S1-3：考菲爾德盃是一級賽但亦是讓磅賽，加上於這個彎急馬場決戰，選馬難度從來都唔容易。華禮納馬房的「心思谷」早在英國及去年尾澳洲春季嘉年華打好氣量基礎，今季復出由中距離跑起，雖然路程不太合適仍交出理想成績，上次受讓「踏金行」5磅跑第3，今次拉開至11磅，增程進軍2400米更合腳法，再有大賽騎師韋紀力加持，只要出閘不要太慢，勝望甚高。

日本早年以三級馬「白朗冰川」可捧走考盃，今年派出二級賽阿根廷盃冠軍「破空極光」照計亦有資格，當然終極目標在墨爾本盃，但長途能力居此組較強，有連達文操刀要防。「風東來」曾在2392米夏域錦標得亞軍，上仗東寶錦標抵澳首戰表現更勝「浪漫勇士」，跑法主動馬仍可爭三甲。「招財」是前英國打吡亞軍，當年爆贏「韋氏」入冷位，抵澳後逐漸交回應有水準，上仗山崗錦標只輸埋門一步，預計今場可守在前列有利位置競逐，騎練合作上周在考菲爾德贏一級賽，可再接再厲。

饒舌達人截擊主角

S2-1：「饒舌達人」是去年歐洲最佳大長途馬，可惜因傷季內缺陣多時，直至上月才於愛爾蘭聖烈治大賽復出，結果不敵狀態跑起的「武術之王」，熱身後再戰曾勝的雅士谷，去年嘉登大賽爛地大勝20個馬位，體力及長力兼備，有力截擊「真章」此賽4連霸美夢。

湖畔鄉鎮坐亞望冠

S2-2：明星馬「鯊中鋒」排位後退出，「湖畔鄉鎮」成功衞冕機會又大大提升。過去兩屆均有參加此賽，去年便在好軟地輕取對手。現時6歲保養得宜，雖然1400米比1200米正宗，但同場對手不少為蹄下敗將，只要交回應有水準，亦屬坐亞望冠之材。

按時鎖上易配照砌

S2-3：「按時鎖上」年中表現仍覺平淡，但踏入季尾似乎這匹「范高爾」子嗣開竅，前仗於法國贏表列賽，上仗公主錦標可掟甩「甜蜜回憶」及「猛奔獅后」。雖然莫雅分身乏術，但換上應屆英國冠軍布宜學戰力不減，查爾頓退休前最後一次派馬跑一級賽，贏馬便完美結局。

帕丁頓保不敗金身

S2-4：「帕丁頓」8月再度增程出戰國際錦標，挑戰跨季8連勝創舉，結果於4駒場合跑第3表現失望，練馬師岳伯仁認為敗因是兩仗之間休息時間不足。今次抖足捲土重來回師強項一哩，乾爛地皆宜全材馬，可望保持一哩全勝佳績兼贏得第5項一級賽。

地平流金淋地特佳

S2-5：法國賽駒過往於英國冠軍錦標表現出色，「文采飛揚」、「天鷹翱翔」、「好戰王」及「笑來威」等均能封王，雖然牠們實力非最頂尖，但有變化地之助往往威力倍增。與「笑來威」及應屆法國凱旋門冠軍「頂級衝力」同主的「地平流金」可勝此仗。3歲「定必勝」子嗣進步神速已連勝4場，剛於多拉爾錦標憑強橫後勁殺敵，淋地特佳可初嘗一級賽冠軍滋味。

「月桂橋」上屆此賽冠軍，凱旋門大賽守好位但末段未能增速，或許哩半略長，縮程回師強項路程機會猶在。「精緻之道」演出準繩雌馬，變化場地亦有根據，幕後已打算跑完今仗將牠拍賣出售，若能勝出的話便水漲船高。「鋼鐵大王」其實身形龐大亦未必適合跑太淋場地，去年未來錦標便表現平凡，不過今年馬有長足進步且3歲有讓磅，希望初配戴圖理憑騎功搭夠。

重拳威力莫雅夾檔

S2-6：「重拳威力」去年曾參加英國打吡大敗，年尾閹後兼轉投白祈達馬房，今年復出雖然未贏，卻分列於皇家狩獵盃及對上兩仗約克與唐加士達大賽日高獎金讓賽打入前4名，看來與莫雅亦十分夾檔，人馬捲土重來有望在英國平地馬季結束前勝回一仗。

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