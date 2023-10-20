【世界觀】麥道朗振興考盃圓大滿貫

墨爾本盃、覺士盾、金拖鞋同考菲爾德盃，被視為澳洲嘅Big 4賽事，唔少當地騎練都以贏得呢個大滿貫為榮。身為南半球一哥嘅麥道朗，贏馬當食生菜，頭3項大賽已經一早成為囊中物，唯獨考菲爾德盃，咁多年都仲未到手。

翻查紀錄，麥道朗響考菲爾德盃算係半個稀客，咁耐以嚟只係出過4次場，響14年係最有機會捧盃一次，嗰屆賽事佢夥拍「浪漫昇華」帶足2350米，去到臨衝線一刻先至畀潘頓策騎嘅日本馬「愛發達」趕過。今屆賽事麥道朗將策華禮納馬房嘅「振興威派」上陣，係呢位冠軍好手自18年「泰姬陵」後，相隔5年再次現身呢場2400米大賽。

「振興威派」前年由英國移籍澳洲，同麥道朗最合拍，人馬合作4次交出3W1Q。為咗呢場賽事已經有成兩年半冇造過119咁輕磅嘅麥道朗，近排係咁焗汗狂做運動，瞓身減磅。佢話雖然今屆賽事好多惡爺，不過「振興威派」實力一啲都唔輸蝕，希望呢匹前滿利谷金盃盟主會係最後一塊拼圖，幫佢完成大滿貫美夢，同韋紀力、岳禮華、萬成、狄克文、賈西迪、夏麟、葉健士等前輩齊名。

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