寧買當頭起 今期布文話事

布文原定周六出戰考菲爾德盃但行程取消，停賽前疊埋心水為明日賽事養精蓄銳，澳洲加香港兩地罰則，下期開始要停5個賽馬日，休戰期間被潘頓搶回榜首位置在所難免，趁住近期旺勢，OK哥絕不會錯過任何數胡機會，務必在停賽前延續連贏5日佳績。

雖然布文屬於重磅騎師，但卻無阻其受歡迎程度，尤其騎五班重磅馬，更屬信心保證，今季他於五班賽上陣15次，共獲得7贏3位，而全數頭馬俱負132磅或以上的重磅馬匹，今戰頭場所騎沈廐「領航傳祺」，上季用潘明輝，一再於田草1400米有接近走勢，並於同程兩度得亞，今次既獲降班之利，由五班大贏家布文接棒出擊，簡直如虎添翼。

布文同樣新接手之「電訊龍駒」，上戰配周俊樂成為大冷門，漫不經意下只以頸位見負跑第4，葉楚航為免再要淪落打護級戰，開季相當積極，此駒露光後即告易配圖強。今戰OK哥更難得騎125磅實力馬出戰，騎練攜手戰意鮮明。

布文上季為賀賢一手主理之「賢者無敵」與「北海盜」，兩匹質新分子雖未出頭，但俱有上名紀錄，今季首度復出，成熟進步也是備受憧憬。至於與另一位合作愉快之練馬師告東尼，今季騎練已合力勝出「健康之星」及「加州星球」，此次的「錶之五知」，上季配布文得1冠2亞未嘗落空，此場告東尼4駒報名以此駒為馬房首選，值得秤先。