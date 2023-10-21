【練馬師王】開完「其他」 呢次唔會再爆喇！

上期跑馬地「練馬師王」，產生令人意外賽果，先是編號1方嘉柏，全晚7匹實力馬竟無一入圍，以零分慘淡收場。熱門死火，造就冷門跑出，編號21「其他練馬師」內的伍鵬志，出馬少且多屬冷門，但仍以「馬有運」及「添開心」起孖，另有「精妙星」獲季；另邊廂編號14賀賢，當晚所派馬匹亦是冷門居多，最終累積2冠1季，與伍鵬志同獲28分雙雙封王，「其他練馬師」亦首度開出。

有一點值得留意，由於「練馬師王」出現雙冠軍，故有關派彩為投注時一半，伍鵬志在中段曾明顯領先，「走地盤」低見不足兩倍，假如此時落注追捧，最終只能收回一半派彩，就會出現中彩輸金的情況。

回說今期沙田戰線，3個華倉呂健威、沈集成及文家良都屯駐重兵，估計「練馬師王」應在其中，不必刻意求冷。比較上，沈廐出馬10匹最多，包括短途王牌「維港智能」，同時尾兩場又雙龍出海，大舉出擊可以預見，有機會爭取今季第3度封王。

第1場「領航傳祺」早前因打風未能上陣，相隔兩星期再跑，期間曾以泥閘打磨，操練充足，換上布文搏殺無懸念，可期先拔頭籌。有這匹實力馬把守頭關，投注沈集成的「練馬師王」時適宜盡早落注，務求取得較佳的回報。

除此之外，第5場「嘉應精神」上次無試閘復出，熱身性質，跑完易配牌仔，發揮或不同。第9場「喜蓮勇感」在港6戰3贏3位，演出準繩，可繼續為馬房搶分。

「練馬師王」開售賠率

1.沈集成 3.0倍

2.文家良 3.2倍

3.呂健威 6.0倍

4.羅富全 15倍

5.告東尼 12倍

6.賀 賢 16倍

7.伍鵬志 16倍

8.大衛希斯 25倍

9.蘇偉賢 25倍

10.蔡約翰 45倍

11.姚本輝 45倍

12.方嘉柏 50倍

13.韋 達 60倍

14.葉楚航 45倍

15.黎昭昇 65倍

21.其他練馬師(鄭俊偉/容天鵬/丁冠豪/巫偉傑/廖康銘徐雨石) 60倍