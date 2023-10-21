【張基精選】無敵勇士強配打硬仗

文家良的短途馬王「金鑽貴人」上陣，自然有馬配合出擊，「無敵勇士」抖夠強配布文跑1200米，不能忽視。另外，「大千陽明」有質素，賽前針對慢閘做一系列工夫，戰意鮮明。潘頓剛周三慘食白果，周日沙田賽事定必大打爭氣波，「金鎗武士」今季進度明顯；「敏捷神駒」上仗嫌短亦追得好，均要重視。

第3場四班1200米，「無敵勇士」已屆7歲，如今要抖夠儲夠才會跑得好，文家良深諳此道，今次更索性縮程跑1200米，更合此匹老馬發揮。本身並不擅長跑變化場地，寄望近兩日天色漸好，今日場地變乾快對牠有極大幫助，找到布文執韁擺明車馬，同場對手若非質素太新就是實力平平，此駒反而更穩陣。

第2場四班1200米，「大千陽明」肉身馬極有台型，只是入閘時會周身郁，上仗直路賽就起步大脫腳，拉士卻追勢甚強，今季此駒有明顯進步，最近試閘無疑都係稍慢，卻不脫節，埋門再彈細閘考驗，今回出賽只要出閘不太慢，抽3檔未必留太後，論質素在四班肯定有作為，當然要吼。

第8場三班1400米，「金鎗武士」抖暑後繼續長成，身形愈來愈靚，進度明顯比預期更令人滿意，今季明顯想操好才跑，賽前試閘走勢吸引，升上三班再跑1400米問題不大，有權跨季再贏。

第10場二班1400米，「敏捷神駒」無疑上季已贏1800米，但今季復出加眼罩跑嫌短的田草1200米卻展現極強追勁，今次增程跑1400米立即由潘頓接手，埋門試閘吸引，對手不強可以補中。