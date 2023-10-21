【進階選項】潮州精神轉倉搏盡

馬主每月花錢養馬，將名下馬匹轉倉是基本權利，其實亦非甚麼新鮮事。除了日本，因為日本人概念是，馬匹表現欠佳是因為他們所養的馬能力不足，並非練馬師們功力不夠，故此某程度上如非突發事件，馬匹轉倉在日本的確是大新聞。

今季除有兩個新倉外，其餘亦有不少舊倉對來投馬十分急進，羅富全固然是其一，文家良亦然，今季接手「潮州大兄」一出即勝，同主「潮州精神」亦歸隊今日出戰第8場三班1400米。購自南澳洲「摘星勇驥」子嗣，兩歲在當地勝出三級賽，運港後上季6戰未勝，而當中亦曾發現患上喘鳴症，不過當健康無礙時，其能力是可以於同程力追「紅運帝王」，或與「神虎龍駒」互有勝負。季尾一役沿用南澳洲時配眼罩，若非終點前受碰撞已可入三甲。暑期轉投文廐後即閹割，今次賽前已試兩課大閘，再重召上季最夾的巴度，主要原因是「潮州精神」適宜留到最後才使出一段爆炸力，目前在港外籍師傅中，相信只有巴度或布文最適合，喘鳴馬要逐場計，要博就博休後第一鋪。

如果較早場次巴度見影手風順的話，除「潮州精神」外，第9場「桃花雲」亦有補中機會。上場季內狀態初出當然未十足，面對已開氣的「新力高升」只得第3，不過其所造22.8末段時間比頭馬更快，我經常讚這是多才多藝賽駒，場地性能廣泛。今場賽事告東尼出4匹，表面「桃花盛」延遲報名加入，屬馬房的第4選，實際其能力絕對是首選。1800米上季三級賽精英碟跑第2，如今跑二班只負123磅着數到暈。