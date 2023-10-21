【三重彩地帶】直路賽4W 發揮得心「應」手

第3場四班1200米，伍鵬志上季開倉對初出馬普遍緩進，32駒只得1W，但今季大逆轉，4匹初出已有兩駒獲勝，同樣是試閘畀晒你睇兼有票數支持，今場「江南盛」部署相若，季內3閘得冠亞季，跟前及後上都試勻，難得遇上一組不強的四班對手，直取單膽。

「球星」初出條件賽入位，水準未算太高，但復課贏閘更進一步。「快狠準」季內兩場雖敗，但一次跟前、一次後上，試馬味濃。「無敵勇士」贏閘已在狀態，7歲馬流鼻血復出可拚則拚。「精明勇駿」四班曾經兩捷，計四班績今場更是數一數二，五升四點會吃虧？

第5場三班1000米，中國香港亞運獎牌運動員盃，「嘉應精神」同程4捷從不跑2、3名，兩次放返、兩次跟前，上場走位9 7 9，半程已經搣飛，轉用鍾易禮減磅決心搶前，放出隨時由蟲變龍。另一複膽揀「賢者無敵」，在港3場均跑前4名，準繩中見進步。

「萬里飛至」及「精彩勇士」已入於年長馬難言進步，但路程專家爭一席仍綽綽有餘。「帖木兒」季內3戰不是受阻就是走位欠佳，惟負距逐漸收窄，畢竟是G3同程冠軍，跑底質仍可一戰。「美麗第一」試閘譽滿欄邊，惟韋達從練初出自購馬未贏過，只宜拖腳。■海東