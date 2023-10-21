【J臣研究所】江南盛四班過客

周日精英碗重現特首盃戲碼，其實筆者一直唔明，「金鑽貴人」咩賽事都跑嘅目的何在？如果想博獎金，咁開鑼日就唔應該跑，如果想破紀錄，純跑一級賽就夠，而問題係，如果佢好似盛年時嘅「金鎗六十」，喺專長路程冇對手就冇所謂，但現時有隻大熟當打嘅「維港智能」挑戰，而「金鑽貴人」上仗證明讓唔起太多磅，既然讓磅賽冇贏嘅把握，跑多咗又可能影響之後部署，所以真係唔明。

周日玩兩場四班1200米，第2場「嘉應喝彩」上場一出即勝，但贏嘅對手實力有待證明，今場負重磅兼11檔難跑，而且同場有大量質新馬列陣，馬膽首推「大千陽明」，呢隻馬上季重口難留，今季4歲明顯轉好，埋門試閘留前鬥後，隻馬開始肯放鬆跑，今次形勢好要買。「電訊龍駒」上場跑條件賽，如非阻一阻應贏埋，賽後更見進步。「花好月盈」今季一樣大有進展，但馬房作風跑一場再換潘頓可能更好。「緣途有您」試閘有前有後，惜14檔只可拖一票。

第3場「江南盛」埋門試閘展現大超班姿態，型格腳法俱佳，乃四班過客。「無敵勇士」大閘按實贏，老馬見好必搏盡。「球星」上場雖塞一塞，但總叫走位正確，大閘算有進步但最多拖一票。「安泰」跑長少少會更好，可能等11月馬房攻勢配合。