【分秒在握】艾兆禮宣揚呢個主義

今季兩位新來公司騎師，無論計支持或成績，艾兆禮都稍勝董明朗一籌，何澤堯已開始停賽，不少實力馬需要換人，這正是其他騎師演身價的好時機。其中「唯美主義」連番追近後換上擅鬥的艾兆禮，值得憧憬。

上季4月尾方出道的「唯美主義」，首3仗均主力跑快活谷，雖然未能殺入三甲，但其中6月尾一役，於谷草1200米排12檔，兼且又慢閘，形勢極其惡劣之下，居然亦能夠追入第5只輸兩位多，肯追本色已表露無遺。

來到今季，轉4歲的「唯美主義」揀田草大場復出，而且更首次挑戰1400米，在氣量、韌力及場地適應成疑之下，馬匹冷至81倍開跑，反映根本全無信心，但此駒沿途跟守7、8位之下，直路竟然能夠追回第5名只負個多身位，絕對係有驚喜。

試準場地後，「唯美主義」上仗又再增程衝擊田草1600米，既有走勢交出，加上換上何澤堯，雖然排在14檔亦變為19倍有飛。結果馬匹出閘順利，但為免被頂在大外疊，因此早段留到包尾位置，而轉直路彎時，鞍上人選擇抄大外疊追趕亦無可厚非，但末段時間快至22秒9下，此駒縱交出22秒4衝刺，依然係來遲一步只得亞軍，不過從陣上所見，馬匹確實係愈跑愈進步，加上今次不再轉程，鎖定上仗入Q的田草1600米再臨，換上硬淨艾兆禮，直路有權後發先至。

■長風

第4場 9唯美主義 5將俠

3佳福駒 14武林至尊