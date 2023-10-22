【賽後報告】潘頓聽到田泰安呼喊 回頭收慢金鑽貴人

是日賽後報告撮要：

第1場：入閘後「飛騰騅」將右前腿擱在間隔上一段不短的時間。其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒不適宜出賽。小組按照獸醫意見著令「飛騰騅」退出此賽。

第2場：「花好月盈」氣管內有很多痰。

第3場：被查詢「安泰」騎法時，田泰安表示，由於是日首兩場賽事的早段步速均在標準範圍內，他獲指示自外檔出閘後於早段以留後方式策騎坐騎。他說，因此他須將坐騎置於馬群後列，以確保坐騎能取得遮擋。被查詢是否有機會自600米處起推進至「滿多福」外側時，田泰安表示，他擔心若這樣做的話，「滿多福」會向外移出並將坐騎帶出更外疊。他說，因此他選擇讓坐騎留居「滿多福」之後以期跟隨「無敵勇士」上前。他說，接近500米處時，「滿多福」略為向外斜跑，他因而須收慢坐騎以避開該駒的後蹄，坐騎因而失去步韻。他又說，「無敵勇士」因此宗事件而得以上前，而坐騎則停滯不前。

他進一步表示，坐騎於直路早段受困而未能望空，其後他於接近300米處時嘗試將坐騎推進至「無敵勇士」外側，但因「滿多福」保持居於坐騎外側的位置而未能佔取該空位。他說，因此他須將坐騎移至「無敵勇士」內側，而坐騎於200米處得以望空。練馬師蔡約翰確認他發出的策騎指示及發出有關指示的原因。他表示，鑒於賽事早段的中等步速，他認為田泰安應較適合比今次更早將此駒移向外疊。田泰安認同小組的看法，即他未有自550米處起將坐騎推進至「滿多福」外側屬輕微判斷錯誤。小組告誡田泰安，他在情況許可下應確保以不受質疑的方式策騎坐騎。

小組押後宣佈覆磅完畢，因為在100米處發生的一宗事件中，「快狠準」向內斜跑及與「球星」互相觸碰，令小組懷疑應否宣佈「球星」為是賽唯一的亞軍馬匹。小組其後根據賽事規例第122條的條文，以「球星」於100米處受到干擾為理由代表該駒的馬主及練馬師提出抗議。考慮了包括巡邏影片在內的證據後，小組發現於接近100米處時，「快狠準」向內斜跑及兩度與「球星」互相觸碰，將「球星」帶向內跑，導致希威森全力催策坐騎至終點的能力受到限制。由於小組充分認為倘若「球星」沒有受到干擾，應可成為是賽唯一的亞軍馬匹，因此裁定抗議成立。小組提醒希威森，根據賽事規例第117(5)條的條文，他須運用一切可行方法，以確定是否具備合理理由根據該等賽事規例提出抗議，而他日後應在類似情況下把握機會提出抗議。

「江南盛」於賽前被小組按照獸醫意見（心律不正常）著令退出。「龍之威」巫顯東因於賽後起初未有覆磅，被罰款3,000元。

第5場：「嘉應精神」氣管內有很多血。「輗多福」患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。賽後，賀銘年表示，「閃電烈馬」全程走勢欠順，表現令人失望。「閃電烈馬」對上兩仗均能勝出，小組認為此駒今仗的表現難以接受。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。「美麗第一」在亮相圈內煩躁不安之際將潘頓拋下。其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。出閘笨拙，與「勇冠皇子」互相觸碰。被查詢有關此駒的表現時，潘頓表示，坐騎沿途沒有遮擋，他認為坐騎如能增程角逐轉彎途程賽事，從而以可持續更久的步速競跑，將更合其發揮。他又說，坐騎於末段衝刺不俗，他對坐騎的表現感到滿意。

第6場：練馬師鄭俊偉確認他曾讓希威森可選擇讓「滿歡笑」保持居於前列的位置，但他也認同希威森的看法，即今仗如能於早段以更為留後的方式策騎此駒，應更有利此駒發揮。

第7場：「勝不驕」抵達閘廂後，希威森表示對坐騎的動作有疑慮。其後接受獸醫檢查，獸醫表示此駒右前腿不良於行，因而不適宜出賽。小組按照獸醫意見著令此駒退出此賽。被查詢時，潘頓表示，坐騎於直路上在催策下內閃。他說，坐騎在最後150米須受催策，並且向著內側的「維港智能」斜跑。他又說，接近75米處時，他聽到「維港智能」的騎師田泰安呼喊，因此他於趨近50米處時須停止催策並修正坐騎，以免造成干擾。他進一步表示，其後不久他得以重新開始催策坐騎至終點，但坐騎持續內閃。