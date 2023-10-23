失意冠軍錦標 莫艾誠法國起孖兼贏G1補數

莫艾誠今年向布宜學挑機失敗，未能重奪英國冠軍騎師銜頭，唔單止咁，上周末煞科日，喺重頭戲英國冠軍錦標因為直路跌鞭關係，未能全力催策「精緻之道」(Via Sistina)，最終以3/4馬位輸咗畀戴圖理「鋼鐵大王」(King Of Steel)，連英國最後一項G1都做阿二。

尚幸昨日喺法國聖格盧嘅2歲精英大賽日，莫艾誠總算擺番啲安慰，為練馬師文令山效力兩駒，結果騎兩場贏晒，先憑「盛威」(Sunway)以半馬位鬥贏巴米高騎嘅大熱門Alcantor，勝出2歲1600米G1準則國際錦標，然後再以廐侶「詩歌班」(Caius Chorist)勝出G3迷人夜色錦標。

同日另一場重頭戲，2歲2000米G1聖格盧準則大賽，就成為岳家軍壟斷世界，雖然主帥莫雅騎嘅大熱門Illinois只跑第3，借將搵蘇銘倫出戰嘅Los Angeles，就成為今場頭馬，而少帥岳本賢訓練，由紀仁安騎嘅Islandinthestram以頸位屈居跑第2，岳家軍兩父子就此包辦三甲。

全日9場賽事，5場分級賽頭馬，英國軍團擸走4項，包括埋頭場夏寧敦夫人訓練嘅「村聲」(Village Voice)，搵杜滿樂幫手贏G3，而主隊就只靠毛振鵬為費伯華贏番場G3，而法國嘅重要大賽日亦都接近尾聲，今年壓軸一場G1皇家橡樹錦標，將會於29日隆尚馬場舉行。