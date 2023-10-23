鋼鐵大王有意跑育馬者盃 但肯定無戴圖理份

「鋼鐵大王」有意出戰美國育馬者盃經典大賽，但戴圖理將無緣再騎。(圖片來源：Gettyimages)

「鋼鐵大王」(King Of Steel)勇奪英國冠軍錦標，為戴圖理告別英國馬壇，劃上完美句號。呢場頭馬亦令「鋼鐵大王」，自動獲得美國育馬者盃經典大賽嘅參戰資格。

雖然距離11月4日嘅舉行時間，只有兩個禮拜，但馬主方面就好希望愛駒可以喺美國育馬者盃系列之中，參戰呢場總獎金高達600萬美元嘅最高榮譽賽事，練馬師韋利安亦表示，一切視乎馬匹呢幾日嘅復原程度，再作決定。

「鋼鐵大王」若然落實出戰，相信練馬師以至馬主，都要搵定好手，頂替佢嘅贏馬拍檔，事關戴圖理喺今屆嘅育馬者盃經典大賽已經卜定坐騎，不過就並非來自英國賽駒，而係答應咗美國著名練馬師白偉賢(Chad Brown)，為佢旗下Zandon效力。

由於騎開嘅柏烈特，將會揀騎Arabian Knight，對於Zandon，千祈唔好以為戴圖理係接手前者棄騎，畢竟前者坐騎太多，總有筍盤要流落下家，以Zandon新勝二級賽，至今12戰2贏9位，最差一場跑第4，表現穩定程度，又睇吓可唔可以為騎者轉戰美國，一樣能夠捧走呢項最高榮譽。