【馬場第一攝】剛戰搏3P唔忿氣 Chris今期要補數

蘇偉賢(Chris)馬房在剛戰賽事屢攻不下，「勝利之皇」、「萬里飛至」及「馬主雄風」均跑位置而回，練者重整旗鼓，今早未開閘已到達烽火台駐紥，為周三晚泥地賽參戰馬督操，更數度走出隧道口即席向助手畀柯打，戰意澎湃。

賢廐全晚派6駒上陣，第1場「慶萬家」及「綠登」叫兩飛，第2場「喜愛善」，第3場「合夥芙蓉」，第5場「佳尊三」同埋第8場「勝意龍」，牌面實力唔錯，當中有幾件更操到火噴噴弗到漏油，值得加以注視。

第1場五班1800米「慶萬家」上手何良訓練兼贏過同程，今次搵番贏馬拍檔楊明綸執韁，朝早再交畀佢快跳一課仄準，鬥志鮮明，可以當做「精明勇駿」翻版。第3場四班1650米「合夥芙蓉」由助手單跳一段，身輕步爽火力標升，此駒曾轉到黎昭昇馬房再翻兜接手，練者落足心機調教，近日積極砥礪勤操猛練，初跑泥地隨時可變身。第8場三班1200米，「勝意龍」泥地賽績優秀同程4W，在二班都有能力贏馬，落番三班更顯突出，孭頂磅亦毋懼之，穩守尾門。

早餐料:

第1場:7「慶萬家」

第3場:14「合夥芙蓉」

第8場:1「勝意龍」

阿藍