浪漫勇士今朝最後快跳 睇麥道朗笑容就知試成點！

3項G1盟主兼上季最佳中距離馬「浪漫勇士」，雖然月初遠征澳洲首仗角逐東寶錦標表現唔算太突出，只得第4名，但此駒依然係今個禮拜六喺滿利谷馬場舉行嘅2040米G1覺士盾嘅焦點。經過一場熱身後，「浪漫勇士」最近喺澳洲繼續積極操練，狀態亦愈來愈好，今朝此駒就喺滿利谷馬場作最後快跳，與廐侶「浪漫風采」喺草地拍跳三段，更由麥道朗親自考驗，拉士更彈甩對手，姿態悅目。

麥道朗之後接受當地傳媒訪問，佢話非常滿意「浪漫勇士」今課快跳表現，認為馬匹狀態正在不斷改善及提升，絕對比3個禮拜前好得多，佢亦對周末覺士盾呢一戰甚有信心，相信呢匹香港佳駟可以展現競爭力。而更令佢感到意外嘅係，雖然「浪漫勇士」從未喺滿利谷馬場上陣，但經過一系列操練後，隻馬畀佢嘅感覺係好似喺滿利谷跑咗好多次咁，非常適應場地，轉急彎時可以保持平衡，佢對馬匹狀態及表現都非常滿意。

至於究竟想抽咩檔位？麥道朗話如果抽到4檔就非常理想，當然如果抽到2至6檔，佢都會好高興。