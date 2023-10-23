【賽馬以外】進退失據 望後面係罪？！

潘頓有無退步呢？話晒冇咗莫雷拉，同埋上季強勢狂贏179W，筆者的確無諗過潘頓季初嘅成績係咁，只得16W排第2已經冇咩人估到，對上兩次賽事仲要食白果，亦連續輸咗16匹大熱門，當中只得一半上名，即係話唔好講買W，買位置都有一半機會冇錢收，成績之差係近年罕見，呢個時候大家都會諗，究竟潘頓發生甚麼事…

其實騎師手風唔順無馬贏，真係唔出奇，始終跑馬都係有少少偏門，運氣嘅嘢話嚟就嚟，擋都擋唔到，但當黑仔起上嚟，亦都係無底無盡頭。只不過潘頓尋日輸隻「金鑽貴人」，終點前突然向後望嗰吓，已經成為唔少人嘅話題，大部分都覺得潘頓望乜X，唔望咪贏X咗囉，然後就個個都受薪董事上身，好似預知咁話一定唔會問，就算問覺得潘頓無事，不斷踩呢位冠軍騎師。

講真，人都係鍾意鋤強扶弱，又或者見到啲強者失利，梗係想踩多幾腳，因為平時冇咩機會嘛。潘頓呢輪既食白果，又累馬迷輸錢，依家連三冠短途王都鬥輸埋，將啲憤怒發洩喺佢身上，人之常情。咁如果問筆者究竟係咪潘頓望後面累到「金鑽貴人」輸？從結果論，依家只係輸短頭位，潘頓喺最後100米突然向後望咗一下，的確係窒咗一窒，唔會話對馬匹衝刺無影響，但佢望後面嗰下大約係一瞬間，之後佢都再手足並用騎番「金鑽貴人」，而出面隻「好眼光」真係衝得勁少少，就咁輸咗。所以筆者亦唔敢講，如果潘頓唔望，「金鑽貴人」係咪一定贏得到，但潘頓手風唔順，就可以100%肯定。

或者有人覺得，去到最後100米左右，應該係全力爭勝，況且當時鬥到咁激烈，以潘頓嘅經驗，應該都feel到「好眼光」追緊上嚟，就算好似賽後報告所講，聽到田泰安大叫，都唔應該望後面同停止催策，因為勝負就喺嗰一剎那。其實筆者都好明白，有時騎師為咗贏，就算明知自己可能阻到對手被罰，都佢願意博下，贏咗先算嘛。甚至喺外國，有時都會見到騎師打多咗鞭贏馬被罰停賽嘅例子，甚至資深啲嘅馬迷，應該有印象法國好手冼毅力當年騎「泰寶馬」，末段甩咗一邊腳踏，但佢都可以騎到尾仲要贏埋，結果過終點就跌咗落嚟嘅鏡頭。

不過，筆者曾經都係呢度提過，要喺全力爭勝同埋陣上安全之間攞到平衡，真係唔容易，因為牽涉嘅利益太多，大家關注嘅嘢唔同。例如潘頓尋日嘅環境，去到最後階段突然聽到有騎師喺後面大嗌，下意識望吓都好正常，因為如果喺嗰度阻到對手，唔係罰停賽咁簡單，如果田泰安跌咗落嚟，真係唔知點算。所以如果問筆者，潘頓呢一刻有無少少進退失據？點都有少少，但今次騎「金鑽貴人」望後面，真係唔係咩罪，都係嗰句，用盡一切手段贏馬同騎師陣上安全，當中要點揀？唔同時候，唔同人有唔同答案，睇吓你願意付出咩作為代價。

■山無陵