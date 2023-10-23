【強陣出動】沙田夜賽係全哥打卡勝地！

嚟緊周三晚，唔係跑快活谷，而係轉場去沙田作賽，仲要8場全泥宴，真係好有新鮮感。講開新鮮感，羅富全就最喜歡沙田挑燈夜戰，近7次有6次贏馬，上季3月29日憑「爽快」、「年少有威」同埋「順勢而飛」中馬房三寶，到最近一次5月10日，再有「爽快」食出尾胡，全哥原來鐘意喺沙田賞月，今次出7駒，相信又可再於凱旋門影相打卡。

兩場四班泥地1200米，羅廐有第5場「型到爆」及第4場「為您鍾情」列陣，「型到爆」上季曾在同排12檔差一步未能追上，飲恨得第2名，到剛戰季內復出排1檔留後，直路要費時移出衝，最後只輸兩個半馬位，熱身後名次可提升。至於「為您鍾情」多番坐歪4次跑第2，久休儲足體力，威力隨時最強，潘頓肯騎必要留意，居四班有力贏番次。

第8場三班泥地1200米的「大眾勝利」，至今3勝全在此程，排2檔也要吼實。

羅富全在第7場二班泥地1650米更派3駒上陣，「年少有威」對上3次泥地全勝，今次雖然增程跑一哩，但泥地路程阻力較細要留意。至於「大眾開心」亦有場地贏馬紀錄，而「保羅承傳」則累積7捷，跑法主動馬排1檔，全哥呢場好可能賺盡分數，「練馬師王」買佢啦！