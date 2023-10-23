【3串4過關肥喇】7磅仔跑泥地 會勁到曉飛？

鍾易禮現時交出9W排在騎師榜第3位，今回全泥夜賽可繼續搶攻！除了獲得師傅告仔提供3駒包括評分有利的「讓愛高飛」，也夥拍多匹勇馬上陣，姚廐「有鴻利」及巫廐「天足貓」俱前速飛快，在其胯下可望愈放愈有，有力數胡兼贏「騎師王」。

第4場巫廐「天足貓」上季轉伍廐後取得3W，其中一仗正是由當時10磅仔鍾易禮建功，季尾轉何廐無功後，今季轉投巫廐熱身一仗後即贏，即使鞍上人鍾易禮已升格做7磅仔，但人馬合拍再次放到，爆出18倍W絕非符碌，此駒恃勇跑贏過的泥地1200米，連捷在望。

第5場姚廐「有鴻利」今季操好復出即贏谷草1200米，前速快馬靠擺前食胡。勝後加分剛再出跑谷草，由128磅變成133磅，結果只得第9名。睇番上季5月出戰泥地1200米，負131磅也跑獲亞軍，計好數今改用鍾易禮減7磅轉場出擊，有本錢取得季內第2場頭馬。

7磅仔人見人愛，告東尼當然都要擅用徒弟減磅威力，第6場「讓愛高飛」自購馬前季來港後初出即贏，全季3W有晒交代，但加分急自然要時間消化，上季至今11戰只曾1次跑入三甲，該役正是跑泥地1200米，但在港初跑泥地已要同二班對手鬥撼，能上名已反映場地性能超卓，對比今次跑三班泥地，明顯佔優勢。此外，今季復出跑過一仗，於田草1400米追回第5名不俗，今次轉場扳長至一哩，熱身後換鍾易禮負118磅，可望衝刺更強，值得捧場。