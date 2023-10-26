【賽後報告】對唔住 今晚Report係冇提潘頓回頭事件！

是晚賽後報告撮要：

第1場：「美滿星雲」抵達起步點後被發現口內有血。其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。

第2場：賽後，賀銘年報告，他獲指示嘗試讓是賽首次佩戴眼罩上陣的「紀利大師」保持居於更為靠前的位置。他說，坐騎自500米處起須受催策，他於直路上對坐騎的動作有疑慮，因而停止力策坐騎至終點。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

第3場：「發財秘笈」入閘後以後足豎立，左前腿一度卡在閘廂間隔上。其後被牽出閘廂及接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。「添福」入閘後在閘內以後足豎立，繼而被卡在閘門下。其後接受獸醫檢查，獸醫表示，此駒背部及頭部均受傷，因此不適宜出賽。小組按照獸醫意見著令「添福」退出此賽，在相鄰閘廂的「中華叻叻」其後被牽出閘廂及接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。

第4場：「為你鍾情」流鼻血(第2次、依例退役)。

第5場：被查詢時，班德禮表示，「龍騰飛翔」於首次轉彎時外閃，繼而於中段沿途持續外閃。他又說，坐騎於直路上對催策毫無反應，表現令人十分失望。

第6場：小組就見習騎師黃智弘的騎法展開研訊，事緣他於接近一千米處時「精彩動力」讓坐騎佔取「一代天嬌」內側的窄位，繼而於接近750米處時讓坐騎推進至「馬爾代夫」內側，當時該處空位不足，導致坐騎須勒避。聽取了見習騎師黃智弘及其跟隨的練馬師方嘉柏，以及首席騎術教練高雅志的證供後，小組告誡見習騎師黃智弘，他在該兩宗事件中容許坐騎推進至空位不足處，而他在類似情況下應展現遠較今次為佳的判斷力。小組進一步告誡他，儘管進入直路後不久在「火鑽」內側出現狹窄的空位，但他應再次展現更佳的判斷力，不應試圖將坐騎推進至該駒內側，因為小組認為該處同樣空位不足，將導致此駒於接近250米處時須移至「火鑽」外側以望空。

賽後，艾兆禮表示，「旭日昇」是賽在全天候跑道上走勢可能並非完全暢順。「一代天嬌」氣管內有很多血。

第7場：賽後，潘頓表示，他於跑過200米處時在對坐騎的動作有疑慮之際收慢坐騎。賽後立即接受獸醫檢查，被發現左前腿不良於行。練馬師容天鵬表示，他對此駒是賽前的表現感到滿意，而此駒的左前腿最近並無任何不良於行的跡象。

第8場：「快快盈」在閘內煩躁不安，出閘笨拙及失地。「步履如風」氣管內有很多血。