社台官宣 先見香港盃再撼浪漫勇士

剛剛公布咗香港國際賽4場G1報名馬匹，東瀛兵團名單就真係擺明勢凶夾狼，超過60匹，就連今香嘅香港一哩錦標，唔知係咪大家都恰馬王「金鎗六十」老，有心想偷雞，所以報名數目多咗好多。

雖然最後獲邀名單到下個月尾至公布，不過東瀛兵團各路人馬，其實自己都心裏有數，早前已曾報導過Sunday Racing同Carrot Farm，都響自己網站公布咗，會有馬匹出戰國際賽，尋日就連社台亦都官宣，將於周日秋季天皇賞上陣嘅「先見」，已分別報名盃、瓶兩項賽事，但會以香港盃為終極目標。

其實「先見」今年跑女皇盃得第二，返國後下半年復出即勝札幌紀念賽，如今再戰秋季天皇賞，當然面對「春秋分」係高難度挑戰，經過呢場升呢大考驗，戰鬥力肯定會大幅提升，對於再來香港挑機「浪漫勇士」，佢哋都好有信心。

此外，社台集團另一匹Zeffiro，亦表示有意來港出戰香港瓶，而佢下一仗將會出戰11月5日，喺東京競馬場出戰2500米G2阿根廷盃，視為遠征最後熱身，而呢匹馬至今11戰獲4冠3亞3季嘅優異成績，相信獲選成行機會都好大。