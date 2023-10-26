贏過4屆覺士盾 名將唐敏生睇好浪漫勇士

今個禮拜六喺澳洲滿利谷馬場就會上演覺士盾，香港佳駟「浪漫勇士」亦會出戰呢場2040米一級賽，而喺早前嘅排位抽籤中，此駒抽7檔起步，沈集成同埋麥道朗都非常滿意，即使月初喺熱身戰東寶錦標只得殿軍，但對出戰覺士盾都充滿信心，就連曾來港策騎兼贏過4屆覺士盾嘅名將唐敏生(Brent Thomson)亦睇好呢匹香港代表。

如果係有啲資歷嘅馬迷，應該對唐敏生呢個名字唔陌生，事關佢喺90年代曾來港擔任簡炳墀嘅主帥，亦夥拍「金鑰匙」、「生圖」等名駒贏過唔少大賽，同時亦入選澳洲、新西蘭賽馬名人堂。不過，唐敏生最令人津津樂道，當然係於1975年以17歲之齡贏出覺士盾，然後再喺1977至79年連贏3屆，未到22歲生日就攞咗4次覺士盾冠軍。

作為覺士盾專家，唐敏生嘅意見當然值得參考，對於今屆賽事，佢覺得香港代表「浪漫勇士」即使上仗東寶錦標表現一般，但絕對可以喺覺士盾反彈，事關此駒今場繼續有麥道朗之助，同時跑完上仗後，馬匹狀態明顯有所提升，佢亦相信沈集成有辦法提升其表現。

另外，從早前考菲爾德盃賽果所見，早前東寶錦標嘅賽績亦非常硬淨，兼且如果畀佢揀，佢都寧願要5至7檔，反而好過1檔，因此「浪漫勇士」排7檔起步絕對唔差，出閘後可因應情況再走位，機會樂觀。