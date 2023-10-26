【分分制勝】走位1 1 1 谷草日賽常見

剛周三全泥夜宴，大利前置型馬匹，尾兩場更由「保羅承傳」及「包裝伯樂」一放而回，形勢極端。其實，周日的谷草日賽也有可能出現類似鏡頭，翻查近兩季首次谷草日賽的結果，不少頭馬都採取快放戰術奏功，前季便有「好眼光」、「風雷電」、「鑽石福星」、「又係熊」及「正本歡心」由頭帶到尾，上季則有「綫路暉華」、「有鴻利」及「翡翠鳳凰」一放迄終，況且今期採用較狹窄的C欄C+3彎跑道，估計形勢不變。

第1場五班1200米，12匹參戰馬中無一於上仗入圍，實屬低水準場合，加上大部分馬跑慣後上，具前速的「中華威威」或可穩賺慢步速形勢，值得關注。雖然「中華威威」上季未嘗一勝，戰鬥力明顯不及全盛時候，但前仗初臨第五班，仍可放入一席殿軍，顯示評分方面已有多少優勢，如今進一步下調至36分，不難尋求反彈。

此外，「中華威威」前季復出角逐跑馬地1200米，即跑出本身最佳時間1分09秒63掄元，再看上季熱身後再跑同程，亦能快放奪季，反覆證明季初有新鮮感下作賽，威力特別強，今季鎖定谷中強項復出，又屆搏殺時候。接手策騎的霍宏聲搶閘有一手，「中華威威」只要夠快切入佔欄領放，頗有機會直領到底。

■明治朗