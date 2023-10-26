【賽馬以外】唔係唔識贏 嚟唔啱時候啫…

筆者諗呢一刻再講潘頓都無謂喇，連續3期無進帳，胯下最近20匹大熱全部輸晒，坐騎能力又唔算太突出，究竟可以點？呢啲環境，真係只能等到佢贏番馬先算，其實馬圈中人大部分都經歷過呢啲低潮，只係發生喺潘頓身上，自然會有更多棒打落水狗嘅情況啫。至於尋晚見到「慶萬家」轉倉即勝，相信唔少人都喺到數緊，原來今季都有唔少前何廐馬建功。其實呢個現象係好正常，由昔日吳定強退休唔玩、輪到李易達散倉、之後又有蘇保羅提早退休，佢哋啲舊部通常喺新一季交到好成績，無他嘅，始終通常呢啲馬都係評分低，加埋轉環境有新鮮感，自然就會交出應有嘅頭馬，所以先有「行運醫生醫病尾」呢句嘢啫。

至於係咪因為啲舊部轉倉後贏到馬，交到好成績，係咪反映上手練馬師功力唔夠？其實又未必，始終賽馬都真係要啲運氣配合，有時搏極都唔贏都唔奇，甚至贏到都冇用。就用番何良呢個例子，今季已經建功嘅前何廐馬，就有「揚威四方」同埋「怪獸豪俠」，但大家都要知道，呢兩隻馬上季尾都跌破20分，基本上係等淘汰，如果唔係何良及時盡力幫佢哋開齋贏馬，今季根本就無機會繼續服役，所以唔通話良哥無功勞咩，只係馬匹本身係比較遲熟，去到上季尾先開始好，但依家收成期，何良都無機會再訓練啦。

至於尋晚贏馬嘅「慶萬家」，上季尾最後一戰都係跑第1名，可惜只係贏五班谷草1650米，對當時已經有兩場五頭頭馬嘅何良嚟講，都無助護級，依家由其他練馬師接手，交出頭馬都唔算令人太意外啩。喺香港評分制度下，好多時都係評分遊戲，始終唔係隻隻都係「永遠美麗」、「金鑽貴人」、「維港智能」、「金鎗六十」咁可以扶搖直上，大部分只能喺自己合適嘅評分下，爭取最佳成績，有時搏失贏唔到加咗分，又要等一等。所以有時能否順利畢業，真係有啲運氣，因為啲馬有時唔係唔識贏，但嚟到唔係時候，都冇咩辦法，尤其當你冇乜子彈，兼且五班頭馬只得兩場嘅時候。

筆者覺得，轉倉馬可以即刻贏到，固然要讚吓接手嘅練馬師，因為都係佢嘅功力同心機，非常值得尊重，但係咪一定要彈上手練馬師差？咁又未必嘅。就以「雄心威龍」為例，當初由呂健威轉去苗禮德到，結果又贏打吡、女皇盃，成為一代馬王，但依家卻係威哥隨時可以練到70歲，反而苗禮德已經提早唔玩，世事就係咁特別，點估到。

■山無陵