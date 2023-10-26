活侯夫人冀強韌鬥士揚威覺士盾

廣獲譽為「澳洲馬壇第一夫人」的著名練馬師活侯夫人將派出「強韌鬥士」，角逐本週六（10月28日）在滿利谷舉行的覺士盾2040米一級賽，她相信這匹冠軍級佳駟能讓她一圓心願，首嘗勝出該項大賽的滋味。

覺士盾被視為世界馬壇其中一項最重要的分齡讓磅賽，活侯夫人的父親、已故傳奇練馬師湯美史密夫曾7度揚威此賽，一直保持練馬師勝出此賽最多次的紀錄。

活侯夫人現時與布特合作練馬，她對慣常居前競跑的「強韌鬥士」充滿信心，相信牠今仗能達成一級賽3連勝，取得競賽生涯第8項一級賽榮譽。

今屆覺士盾12匹參戰馬中不乏星級良駒，其中香港代表「浪漫勇士」於10月7日首次亮相澳洲賽場，在費明頓出爭東寶錦標2000米一級賽，落後頭馬接近4個馬位而取得第4名，其後狀態大有進展。

活侯夫人明白今仗對手實力強橫，但仍然對「強韌鬥士」信心十足，並認為如果此駒能攻下這項總獎金高達500萬澳元的大賽，收穫頭馬獎金300萬澳元，牠的支持者數目將會大幅增加。

活侯夫人在今週晨操中談及「強韌鬥士」：「牠確實隨着年紀而進步成長。牠的體型龐大，看看牠的後軀，就好像晚餐桌那麼巨型。」

「馬兒的氣量也很驚人，是匹出色的佳駟。」

「我很想勝出覺士盾。我一直很重視此賽，因為它展現了澳洲馬壇的特點。賽事充滿速度，過程刺激而活力澎湃，實在無與倫比。」

「浪漫勇士」將排在第7檔起步，而「強韌鬥士」則排第5檔起步。活侯夫人對此絲毫不擔心。

今仗另一匹海外代表是愛爾蘭練馬師岳伯仁旗下的「永多利道」，此駒上季曾取得4連勝，包括在法國勝出一項1800米三級賽，繼而遠征美國勇奪一級賽育馬者盃兩歲馬草地大賽1600米冠軍。馬兒今季只曾角逐2000米途程一次，於8月在一項8駒上陣的賽事以第7名衝線。

「踏金行」去年先後在考菲爾德盃2400米、覺士盾及墨爾本盃3200米取得第2、第9及第1名。今年，合夥練馬師馬漢雅及游達榮將再次安排「踏金行」角逐這3項一級賽，而該駒已於上週在考菲爾德盃跑入季席。

馬漢雅表示，「踏金行」週六必須一切順利，且陣上不受干擾，方有可能言勝。

他說：「但牠有能力應付此賽。」

馬漢雅及游達榮今仗將安排「踏金行」重戴眼罩，並同時會派出「紅嶺之皇」上陣。「紅嶺之皇」與華禮納旗下的「武裝自己」是陣中兩匹3歲參賽馬，其中「武裝自己」已3勝一級賽，今仗料會備受追捧。兩駒同樣將負109磅最輕磅上陣。

多匹今屆覺士盾的參賽馬已報爭將於12月10日在沙田舉行的浪琴香港國際賽事，包括「樂觀派」。

相信在週六的大賽後，練馬師大衛希斯的兒子比安希斯、威希斯及詹希斯對於「樂觀派」在國際賽日應角逐哪項賽事，會有更清晰目標。「樂觀派」至今未曾在1630米以上的途程上建功。

比安希斯說：「不少人都懷疑『樂觀派』能否應付2000米途程，但我認為牠今仗排在第2檔出閘，應可跑得輕鬆自在，應付此程不成問題。」

其餘已報爭12月浪琴香港國際賽事的覺士盾參賽馬包括「獲獎無數」、「踏金行」、「仙幻之王」及「品德高尚」。

星級雌馬「狂迷女孩」也會加入戰團，此駒的練馬師華禮納預期，若牠能應付今仗的2040米途程，實在難尋敵手。

「狂迷女孩」出道至今已3勝一級賽，但自3歲賽季攻下葡萄園育馬場錦標1850米一級賽後，便未嘗角逐1600米以上途程。

華禮納旗下另一參賽馬「武裝自己」曾勝出1600米一級賽，華禮納相信此駒跑2040米應無礙發揮。