浪漫勇士能否海外G1制霸？

沈集成剛周三沙田夜賽有「包裝伯樂」食出尾胡，為周末鎮倉寶「浪漫勇士」出戰覺士盾壯行色，練者為馬匹遠征風塵僕僕，「浪漫勇士」今次備戰做到加零一，既然上次赴當地首仗東寶錦標跑入殿軍，今次一定要為「浪漫勇士」打氣！

周末滿利谷馬場上演覺士盾2040米一級賽，「浪漫勇士」作遠征第2戰。此匹沈廐5歲馬上次出戰東寶錦標，重配曾合作3戰全勝的最佳拍檔麥道朗，臨場熱到1.6倍，沿途居中前位置，直路初段曾湧上勢頭甚佳，最終跑得第4名，敗於「踏金行」4個馬位，相信已收熱身之效。

根據成哥透露，今次「浪漫勇士」狀態去到9成，左轉場地亦仄準，希望屆時此匹香港拍賣會馬，能夠順利攻下覺士盾為港爭光。

周末澳洲尚有1200米一級賽萬利嘉多錦標，練馬師霍卡訓練的「重心城」，近期締造3連捷，全部於滿利谷馬場取勝，當中包括兩場一級賽，可見跑急彎短直路耍家，今回藉主場之利可期再下一城。

至於周日的日本秋季天皇賞，日本馬王「春秋分」贏完寶塚紀念賽後隔4個月復出，此馬素來擅長蓄銳一擊，而且跑法極具彈性，無論放頭甚至留到最後都有贏馬紀錄，實力深不可測，續配李慕華在秋季天皇賞打衞冕戰，勝望壓一。