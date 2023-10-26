白頭賀周日強陣賀壽！

數到近期當旺練馬師，羅富全連勝4日，沈集成亦不停有馬贏，更與呂健威在練馬師榜平分秋色，不過不要數漏澳洲倉主賀賢，對上3次草地賽日都成功起孖，此位於周五（27日）60歲生日的練馬師，今次谷草日賽派6駒也有餐士馬，相信可贏馬「賀」生日了。

賀賢今期6駒中，以第8場四班1800米的「飛來勁」最值憧憬，此匹6歲馬開鑼日頭場跑五班田草1600米，輕鬆以接近3個馬位之先，擊敗再出補中的「揚威四方」，今次回升四班恃勇一定夠實力與敵周旋，排1檔形勢大好，且看潘頓能否好好把握。

第2場三班2200米的「勁駒」，此馬兩次跑同程，一次在三班與「自然力量」及「高瞻遠矚」攜手入三甲，最近一回則以鼻位僅敗於質新馬「都靈福星」，該役步步贏、一步輸，實在欠運，田草熱身兩仗後重返谷草2200米，負輕磅誓要拚個明白。

第4場四班1000米的「必先生」，上季尾由何良訓練，評分已跌到45分低位，計數有利可謀反彈，而且剛剛泥地夜賽又有前何廐馬「慶萬家」轉倉贏馬，此匹「必先生」早前在從化試閘放入第2名，今次若照辦煮碗擺到前走，隨時大幅變身，值得捧場。

賀賢尚有第9場初出跑得第6名的自購馬「家樂龍駒」，熱身後增程跑谷草1200米隨時進步。第5場「管之友」近7戰6度殺入三甲，亦是演出可靠，至於第10場「翔龍再現」亦是忠心準繩的中班好馬，賀廐馬有權再次起孖甚至中三元，「練馬師王」不妨捧賀賢！