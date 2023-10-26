安仔...見字贏馬報平安呀！

潘頓「金鑽貴人」望人事件，本來已經告一段落，但之後來個電影先有嘅大扭橋，安仔忽然彈出來擊鼓呻冤，話陣上唔係佢嗌潘頓，而係另有其人，安仔仲去埋公堂董事競賽小組澄清備案添....安仔呢吓正氣到呢，直頭係心口有個勇字呀，話晒潘頓呢幾年都係NO.1冠軍騎師，個個都睇佢9分面色，惡過常威呀，而且競賽小組明明已經Close花奴，呢次安仔竟然包大人上身，面對大事大非勇於說「不」，是其是非其非，唔肯食呢隻死貓，真係正氣過文天祥。

好多網民擔心安仔呢鋪高調澄清會出事，仲話佢唔會留喺香港好耐，但香港馬會咁大機構，又點會針對你一個騎師仔呢...潘頓咪又係騎師，有咩勢力咁把炮，冇嘢冇嘢嘅...不過又咁，既然咁多網民擔心你，安仔你真係要快啲贏番馬報平安先，啱啱夜賽你冇影，好多風話你唔掂喇。

今次谷草日賽，田泰安第3場「恆駿之寶」輕磅加2檔，有機會贏番場次，至於第6場「闖一」，上次季內初出跑第4熱完身，機會提升，四班同程1200米同過「有才有勢」埋過Q，係時候再交代了，而尾兩場「炯炯有神」同埋「中華英雄」都係近期贏過馬，希望安仔周日喺凱旋門同大家Say個hi以示安好喇！