【分秒在握】鍾易禮同佢人馬合一

經過了剛周三泥地夜賽，今次則為一年一度的谷草日賽，編排與平日有異，亦可帶來一定新鮮感。鍾易禮今季大爆發，短短日子已取得9W排第3，的確頗令人意外，查看此子季內頭馬，其中5匹一放到底，另外3匹走位為2至4，換言之頭馬之中，只得一匹為後追，因此吼此子坐騎，始終以放頭或前領分子較佳。

今次大長途2200米的三班賽，鍾易禮策騎師傅告東尼馬房的「天寅合一」出賽，雖然人馬俱未贏過此程，但就有可博之道。首先，「天寅合一」季內一出即勝谷草1800米，本來贏馬並不出奇，但馬匹取勝姿態實在太討好，早段跟守前列3、4位之下，直路一取得平衡，即如箭脫弦，輕取對手接近3馬位。

其實「天寅合一」上仗出戰的谷草1800米，步速偏慢之下，末段時間快至23秒正，群駒鬥衝一段其實往往一群馬衝過終點，但令人意外的，係「天寅合一」竟然交出了22秒8衝刺拋開馬群，根本係交出了極超卓的表現。此駒上仗轉爭田草輸不遠，今次回師馬匹更熟悉的谷草場地，同場快馬不多之下，此駒若能再次跟守前列好位，相信鬥衝之下又會有驚喜表現交出。

■長風