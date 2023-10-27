方嘉柏希望陳嘉熙盡快破悶局！

今季布文繼續成績好，加上艾兆禮、董明朗等來臨，間接令不少下游騎師繼續陷入困局，當中華籍小將陳嘉熙今季面對嚴重缺乏支持問題，戰至10月下旬，暫時出賽不足10次，儘管面對困境，但陳嘉熙仍盡力面對。前波士方嘉柏，雖然現時有黃智弘為徒，但仍不忘陳嘉熙，今期跑馬地日賽，更提供兩駒予騎者上陣，有心造就打破悶局。

方嘉柏今日(27日)表示，知道陳嘉熙難以爭取坐騎，所以盡量提供支持，畢竟騎者經常每朝天未光就出席晨課幫手操馬，非常勤力，值得擁有實力坐騎，希望他也能盡快打破悶局。

今期列陣第7場二班1000米「精靈勇士」，今季復出兩仗均取得佳績，先在二班1000米田草在黃智弘胯下擊敗「實現夢想」贏馬，其後再戰1000米G3國慶盃仍能跑入一席季軍，在二班出戰當然有卡士。方嘉柏指，「精靈勇士」上季有傷患，花了一段時間去處理問題，樂見此駒復出後仍可保持新鮮感，近況大勇。雖然今場跑1000米，對馬匹而言早段可能有壓力，加上抽得9檔起步不易應付，但此駒過往在谷草賽績好，加上現時仍然保持狀態，寄望人馬在今仗可爭取好成績。