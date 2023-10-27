輸到人怕...潘頓周日會反彈嗎？

6屆冠軍騎師潘頓剛經歷了3連敗，自從2020年11月之後，再次遭逢最差個人成績，當時同樣連續3次賽事冇馬贏。潘頓周末將於澳洲出戰澳洲覺士盾，寄望轉個大運，周日返港出戰今季唯一的谷草日賽，勢要重響勝鼓。

原本以為何澤堯及布文停賽，便是潘頓世界，豈料剛周三夜賽騎足8場，卻由頭輸到尾，最後1場才憑「自強不息」得安慰獎跑獲一席位置，3匹熱門「為您鍾情」賽後發現流鼻血（周四已退役），「紅海福星」及「盈嵐」亦告不良於行。潘頓自「金鑽貴人」望人事件之後，手風欠順乃不爭事實。

今期谷草日賽，潘頓自然期望否極泰來，事實上他過往在跑馬地日賽成績優異，之前兩季合共3戰均有馬贏，當中2022年2月6日個人更獨取5W。周日其坐騎之中，第9場「陸知」與黎昭昇再度合體，騎練谷草合作成績有目共睹，今季唯一合作頭馬是來自谷戰的「創福威」，今次「陸知」無奈抽排劣檔，出擊重心落在力爭跨季4連勝的「四季醒」身上。雖然此駒上季每仗勝得驚險，但黎昭昇表示質新馬仍有很大進步空間，試過3課大閘操好復出，矛頭直指今仗。

都靈福星增程到位

潘頓與兩位華籍倉主合作也值得留意，伍廐「都靈福星」上場1800米落敗顯然路程嫌短，經過一仗熱身開氣，原裝人馬重返勝途2200米，與終於抽得好檔起步之羅廐「勁無敵」，兩匹實力坐騎均屬數胡籌碼。

此外，澳洲3位鄉里練馬師今戰紛紛支持潘頓，賀賢新勝馬「飛來猛」因布文停賽而易手，希廐「好友心得」三降四班優勢盡現，再加上蔡約翰提供的質新分子「天駿寶」，且看一哥能否好好把握爭勝機會，一洗頹風？