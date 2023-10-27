【秋季天皇賞】春秋分練馬師：勝局在望係最大勁敵

2000米一級賽秋季天皇賞將於周日在東京競馬場上演，去年此賽盟主「春秋分」勢成焦點。今屆秋季天皇賞有11駒出賽，「春秋分」、「勝局在望」及「先見」料將較受追捧。

世界頂級佳駟「春秋分」幾乎肯定會成為大熱門，此駒去年以3歲之齡勝出秋季天皇賞，其後再連續攻下3項一級賽，4場頭馬均勝姿悅目。

「春秋分」剛於周三在助手胯下在平地上進行1000米快操，練馬師木村哲也表示：「操練屬正常程序，最重要是讓馬兒在一眾傳媒的焦點下如常操練，而重點在於讓牠保持耐性和平衡，策騎員也完全跟從了我的指示。」

「勝局在望」被視為「春秋分」勁敵之一，此駒去年勇奪日本打吡大賽，其後遠征法國出賽兩次，先在尼爾錦標取得第4名，其後參戰凱旋門大賽僅能在尾2位置過終點，賽後休息4個月，復出戰於今年2月在阪神攻下二級賽京都紀念賽，繼而休賽8個月至今。練馬師友道康夫督表示馬兒已準備就緒，狀態較出戰京都紀念賽前更佳，他說：「我認為馬兒在本周日不會增磅，但牠看起來肌肉愈見發達，力量更強。」

友道康夫坦言今仗爭勝不易：「今仗出馬雖少，但對手實力非常強橫。我認為今屆天皇賞集合了日本現時最出色的馬匹。『春秋分』實力強勁，但『勝局在望』擅跑東京競馬場，牠在左轉賽事一向表現出色，東京適合牠發揮。」

今仗將是「春秋分」與「勝局在望」自去年日本打吡大賽以來首度同場較量，練馬師木村哲也認為「勝局在望」將是「春秋分」今仗的頭號勁敵：「該駒是打吡冠軍，我一直覺得牠實力強橫。」

表現準繩的「先見」也會加入戰團，牠較上述兩駒年長1歲。「先見」6戰2000米賽事取得4勝，此駒只跑過1場一級賽，今年4月在沙田出爭女皇盃，以出色姿態在「浪漫勇士」之後跑入亞席。

練馬師中內田充正表示：「『先見』精力充沛，所以操練主要讓牠放鬆來跑，保持良好節奏。牠每天都有操練，動作如往常般流暢，目前狀態大勇。」