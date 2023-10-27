【論戰天下】樂觀派截擊港隊

希斯家族曾5奪覺士盾，哥連希斯3屆，大衛希斯勝出2次，如今其3位公子的「樂觀派」再度挑戰這項全澳最高殊榮的分齡讓磅賽，6歲馬今季大熟大勇，排檔遠比上屆理想，韋紀力當年正是夥拍「奧馬田」奪標，且看能否再以「樂觀派」替希斯家族封王。

顛覆勇嬌血統早熟

S1-1：只供兩歲馬跑的拍賣會條件賽，「顛覆勇嬌」周歲價27萬澳元「黃銅公子」馬女，賽前未有公開試閘，卻在10月兩度彈閘均見前速銳利，與其母系為全兄的Ideas Man當年亦曾勝此場賽事，早熟血統配薛凱華有力一出即勝。「層次藍」若能補出威脅力大。

威來姑娘順走叫胡

S1-2：「威來姑娘」由華利南浦一直跑到大場，至今7戰5勝，兩周前於考菲爾德馬場以慢步速一放到底勝出三級賽，末段回氣力拒對手表現精彩。前置型馬今抽到1檔好跑，滿利谷彎急路窄，給牠走順對手要追亦不易。

抑敵揚己路有專長

S1-3：高多芬陣營的「抑敵揚己」過去3戰滿利谷獲1冠2亞路有專長，上周挑戰1400米一千堅尼預賽，路程未算最耍家，末段望空衝刺卻均速，今回師強項1200米換上韋紀力且抽到好檔，演出極準「摘星勇驥」子嗣可作馬膽。

珊瑚國實力超晒班

S1-4：「珊瑚國」過去曾多次在一級賽名列前茅，包括去年勝出杜勒讓賽。今季復出曾在滿利谷同程二級賽飛行錦標上名，繼而於一級賽木下錦標不敵頂級佳駟「強韌鬥士」得亞軍，如今跑二級賽實力凌駕對手，勝望甚高。

播心聲檔佳博走甩

S1-5：今場無一實力突出之輩，形勢接近。「播心聲」雖然暫時上陣4次未勝，卻獲3季1殿演出仍準，上次在蘭域挑戰表列賽雷根雅倫讓賽亦有轉播，轉大彎撲近第3，今跑滿利谷有內檔之助，相信可跟守前列有利位置，博走甩對手。

講事實上仗輸勒避

S1-6：維多利亞打吡前哨戰之一。「講事實」上場在考菲爾德堅尼際遇欠佳，直路亦是其中一匹受阻勒避賽駒，若非如此名次可能更加接近。前仗在滿利谷二級賽史德錦標跑第2名，今回師窄場有經驗，強敵已去可坐正。

重心城實力佔上風

S1-7：今屆萬利嘉多錦標一馬獨大，受訓自新西蘭的澳洲馬「重心城」堪稱滿利谷短途王，幕後連早前獲邀跑珠穆朗瑪峰錦標亦放棄，一心一意等窄場。變速力強屢破場地紀錄時間，馬少場合寶遜應該較少機會出錯，睇表演。

浪漫勇士平磅有計

S1-8：「樂觀派」去年參加覺士盾排外檔，結果留到包尾位置鞭長莫及。敗後成績穩步上揚，先配嘉里贏滿利谷全明星一哩賽，繼而蟬聯唐加士打一哩賽，踏入今季亦已兩勝一級賽，上仗英皇查理斯三世錦標場地太硬令牠未能盡展所長。同程雖2戰未上名但其實所負不遠，如今馬兒6歲變得更強悍，滿利谷專家4戰3勝，抽到2檔好位與全明星一哩賽一樣，可守在前列衝線。要得「樂觀派」，經常互有勝負的「強韌鬥士」又不能放低，7項一級賽盟主背負活侯夫人首奪覺士盾重任，連贏兩場木下錦標及神威錦標極具霸氣，滿利谷未贏過但曾接近，可作配。

「浪漫勇士」上場東寶錦標狀態未足，但被對手拋離得第4有點失望，初跑滿利谷難度甚高，但今次狀態更進而平磅作賽，應該要交出比上場更佳名次。3歲馬在覺士盾負超輕磅不時有佳作，「武裝自己」已是3項一級賽盟主，剛戰考菲爾德堅尼直路受阻落敗，但無損幕後挑戰此賽決心，「一錘定音」子嗣增程問題不大，排檔好只要前段不太脫節，以其後勁足以搗亂大局。

迎賓進步可食尾胡

S1-9：此賽以往有不少冠軍或上名馬其後運港服役。「迎賓」早在兩歲賽事已嶄露頭角，曾在三級賽柏高錦標得第2。今季轉3歲又再進步，上仗重配戴文高於滿利谷贏得出道第2仗頭馬，今回師三級賽絕對夠實力，可食尾胡。

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