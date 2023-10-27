【世界觀】重心城永不服輸的馬后

常言道：上帝關上一道門時，必定會為你打開一扇窗。新西蘭著名大馬主Te Akau Racing，響新加坡嘅多年基業雖然響下年被迫停運，但係今年先至成立嘅澳洲分部就搞得有聲有色，值得欣慰。

Te Akau Racing位於澳洲格堡嘅衛星馬房，新基地響今年6月正式營運，先頭部隊之一嘅「重心城」，迅即成為當地嘅短途新寵，對上兩仗接連刷新滿利谷馬場1000米場地紀錄，風頭可謂一時無兩。

難得開個靚頭，Te Akau Racing食住個勢打算將呢匹星級賽駒塑造成澳洲分部嘅生招牌，只會為榮譽而戰。所以就算珠穆朗瑪峰錦標獎金豐厚，但係由於唔係G1，幕後最終都婉拒邀請，改為集中火力，部署「重心城」出戰響跑慣跑熟嘅滿利谷馬場舉行嘅一級賽萬利嘉多錦標。

響啱啱禮拜二晨課，主帥寶遜要留守大本營，所以「重心城」當日嘅快跳要交畀前仗贏馬拍檔戴文高代勞。戴文高話呢匹新西蘭短途馬后係性格巨星，自己一個嗰陣顯得懶洋洋，完全睇唔出係一匹好馬，不過一旦有馬拍實，就會變成另一匹馬，無論如何都想盡辦法超越對手，呢股永不服輸嘅精神，就係驅使佢成為頂級馬嘅最強動力。

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