沈集成攻勢由沙田到澳洲 再到跑馬地！

沈集成周三田泥夜賽於澳洲遙距督師，依然有「包裝伯樂」一放到底食尾胡，與艾兆禮合作愉快，兩人合力已經取得3連勝，周日轉戰谷草開火，騎練有望攜手以「上駿之星」延續佳績，再加上今季首度與蔡明紹合作「金鼓齊昇」，自然期望可以擦出更多勝利火花。

今季沈集成貫徹季初急先鋒本色，經過艾兆禮近期助攻3連勝，練馬師成績已經追平呂健威13W榜首位置。既然有頂級騎師交得準，成哥自然樂意重用，即使今期谷戰馬房出馬不多，重點出擊仍有部署季內復出的「上駿之星」交其搏殺。

以「上駿之星」歷來在港贏馬，先後為其建功騎師包括莫雷拉、田泰安以至班德禮，顯然極需要硬淨騎功，方能省得起這匹1304磅之高頭大馬，況且今戰復出跑短覬覦廣東讓賽盃，為令馬匹展現最強後上威力，成哥今次在配搭上，顯然有針對性部署。

金鼓齊昇轉場求變

至於由蔡明紹接手之「金鼓齊昇」，沈集成坦言馬匹來港初期，對於此駒潛力極為看好，但陣上難於出頭之表現的確有點失望。今季跑過兩仗一再接近，所以今次刻意轉場出擊，甚至在配搭上，換人務求為馬匹帶來煥然一新表現。此外尚有兩匹谷戰能手，「想見你」與「躡景追飛」同樣以嶄新配搭力謀突破，分別配上霍宏聲、希威森出戰，當中「躡景追飛」經過兩仗熱身後，今仗重返勝途，當有憧憬必要。