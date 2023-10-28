【分秒在握】快活過後值得再追

今次第8場四班1800米，雲集了不少當銳分子在陣，其中「但求快活」、「飛來勁」及「神舟飛駒」都係季內新勝再出，當然會令人憧憬。「飛來勁」開鑼日頭威頭勢輕取「揚威四方」，後駒再出已補中，反映賽事水準不俗，今次由布文換上潘頓排1檔，估計仍會相當多人追捧，不過升班、轉場、加程，太熱的話，還是以「但求快活」較抵博。

上仗取勝之前，「但求快活」是一匹易位難贏分子，歷來5亞3季，但就偏偏未能取勝，上仗贏谷草1800米，今次雖然再爭同程，但加分後排11檔，當真有力連捷？這一切，要從上仗中找支持。

上仗「但求快活」季內初出，一匹易位難贏馬，居然被捧為3.3倍熱門，而陣上過招，果然一如票數般硬淨，首1400米造1分24秒6，比標準時間快了8線，而比同晚三班「天寅合一」該場更快了足足1秒9，按理步速偏快之下，前領馬直路力弱亦不奇，但「但求快活」竟可愈走愈勁力拒「威威鬥士」挑戰勝出，絕對係喜出望外。今次同場快馬不算多，估計「但求快活」早段可從外欄切入，而谷草1800米5戰不勝有位，3配蔡明紹則冠亞季各一，若然不太熱，何懼再追？

■長風