【馬場第一攝】阿田明日有運行 拍住輝哥無奔波

第2場三班谷草2200米賽事，又係姚本輝馬房件「自然力量」嘅世畀，同程贏過3W，另跑此程7次未甩過獎金，穩膽之選，再睇吓今早騎練有乜動靜，6時30分，田泰安趁耙地時間行入烽火台搵輝哥傾密偈，兩人坐在窗旁開會10分鐘，神情輕鬆自若，看來信心十足咁款，合作馬除了「自然力量」外，仲有頭場五班1200米的「光明先驅」一樣值得留意，剛戰同程跑第5名沿途跟守得唔錯，馬兒熱身完一仗更顯收身上力，買一口姚廐孖寶會是不錯選擇。

半小時後，機坪那邊仍有精彩鏡頭，「自然力量」由助手加課熱身，練者專程前往打點，在欄邊望完一輪再行番出烽火台督操，跟到足無甩漏，緊張到痺。

廖康銘(Mark)馬房都有動靜，第6場四班1200米「鑽飾璀璨」如常加課，在內圈踱步熱身，返馬房一刻見阿Mark在閘口迎接，隨即駕高球車跟返入倉，似乎有計仔，上仗快活谷1000米賀銘年騎跑第9名，今鋪換鍾易禮主轡只孭113磅，爆出嚟唔使解釋，可憑「東風壹號」及「妙算歡騰」食住個勢續添進帳。

早餐料:

第1場:7「光明先驅」

第2場:1「自然力量」

第6場:10「鑽飾璀璨」

阿藍