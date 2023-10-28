大帝應邀訪港 秀逸小島出戰香港一哩錦標

去年日本一哩冠軍賽冠軍「秀逸小島」將來港出戰香港一哩錦標。(圖片：JRA)

據日本賽馬傳媒報導，關西地區方面，已有12駒接獲邀請，出戰12月10日香港國際賽，當中個別名牌賽馬集團，陸續對外公布接受邀請來港消息，今次又有重量級加入遠征行列，香港馬迷熟悉嘅「大帝」已經接受邀請，將會出戰2400米G1香港瓶。

「大帝」來港，將會成為歷來首匹擁有日本打吡頭銜馬匹在港上陣，雖然8月接受過會厭覆蓋矯正手術，但復原程度理想，練馬師藤原英昭遂決定在跑完美國育馬者盃草地大賽後，轉戰香港，而同屬Sunday Racing旗下，應屆日本短途馬錦標亞軍「消暑樂祭」，亦已官宣出戰香港短途錦標。

另一邊廂，G1 Thoroughbred Racing，昨日於官方網站公布，應屆安田紀念賽亞軍「秀逸小島」已經接受邀請，屆時將會出戰香港一哩錦標。

「秀逸小島」於上半年度只跑2仗，自3月遠征杜拜草地大賽得第5後，返國後就只曾出戰安田紀念賽，僅不敵「前人足跡」得亞軍，稍後於11月19日於京都競馬場復，力圖衞冕G1一哩冠軍賽，成為佢下半年復出首仗。