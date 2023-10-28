【練馬師王】上季10度封王 呢次零的突破

上期沙田全泥地夜賽，新倉廖康銘雖只派3駒列陣，「練馬師王」被列為大冧巴編號16，但結果他成功起孖，以24分首度封王。其實，當晚廖康銘能夠揚威「練馬師王」，帶有多少幸運成分，事關跑完第7場賽事，尚有蔡約翰、蘇偉賢、文家良、羅富全及方嘉柏5個倉口可跟他一爭長短，估不到無一能勝，造就廖康銘捱到終點。

今期谷草日賽，姚本輝原先已屯駐重兵，昨日受注前再有「精準快車」及時補上，進一步加強馬房火力。姚本輝上季曾10次勝出「練馬師王」，但今季暫時仍食白果，成績令人失望，既然今次大軍壓境，大有本錢打破悶局。

打頭陣的「光明先驅」，剛戰轉倉初出接近，但短途跑後上始終吃虧，屬可爭欠穩之流，因此投注姚本輝的「練馬師王」時，適宜等到第2場開跑前才「入場」，事關緊接上陣的「自然力量」屬全日姚廐餐士馬之一，本身跑谷草2200米共7次，累積3冠2亞1季1殿，全獲前4名，長途演出可靠，重配上季兩捷功臣田泰安，如虎添翼。

去到中後段場次，姚本輝更有多匹實力分子把關，例如一對同主馬「金莊令」及「金佰令」拍住出擊，肯定有料到，第9場「金佰令」剛戰田草1400米跑第4名，同場亞軍「亞機拉」再出贏馬補中，水準甚高，轉爭谷草，級數較對手秤先。至於守尾門的「精彩生活」，跨季8仗跑入前4名，表現穩定，希威森最擅長發揮前置型賽駒，換人啱數。

「練馬師王」開售賠率

1.姚本輝 3.75倍

2.伍鵬志 4.5倍

3.韋 達 5.5倍

4.告東尼 5.5倍

5.大衛希斯 15倍

6.方嘉柏 14倍

7.蔡約翰 12倍

8.呂健威 18倍

9.賀 賢 20倍

10.文家良 35倍

11.沈集成 45倍

12.黎昭昇 40倍

13.容天鵬 55倍

14.鄭俊偉 100倍

15.蘇偉賢 100倍

21.其他練馬師(葉楚航/丁冠豪/羅富全/徐雨石) 85倍