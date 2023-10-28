【張基焦點】包裝全承重踏正軌

今季不少前何廐馬均能取得好成績，「包裝全承」上季已贏谷草一哩，如今轉馬房首戰跑此程，部署正路。「勁無敵」剛戰檔差也跑得好，今次潘頓再騎機會樂觀。「八采」加盟鄭俊偉馬房後表現不差，今次有好檔之助，不能忽視。「躡景追飛」跑谷草中長途一向有根據。

第5場四班1650米，「包裝全承」上季於何良訓練下第3次上陣已贏同程，可惜其後狀態回落，季尾即使返回四班也未能爭功，今季則加盟容天鵬馬房，可以運往從化訓練，近兩課於當地試閘走勢吸引，拉到拉唔住，明顯回勇， 今次最強對手「小神仙」抽不利的12檔，「包裝全承」則有3檔之助，形勢有利，贏面甚高。

第4場四班1000米，「勁無敵」於暑期接受喉部手術以矯正呼吸道異常情況，剛戰復出跑同程抽不利的10檔，直路取位欠順也追得好，反映健康無大問題，今次再攻此程潘頓再騎，盡顯交代決心，排位亦有助，堪稱黃金機會出頭。

第1場五班1200米，「八采」無疑質素平平，步姿較鈍，勝在有點前速，自從轉投鄭俊偉馬房後，工夫明顯比前更辣，較為適合此駒，剛戰跑谷草一哩擺前走，表現不太失禮，今次重戴眼罩上陣，埋門彈閘拍跳有火氣，配合3檔好位，負磅輕飄飄，要吼。

第8場四班1800米，「躡景追飛」多次證明谷草能力，季內初出一役狀態差輸唔遠，上仗加眼罩搏殺，但直路受阻等同無跑過，經兩場熱身後增程出擊，檔差對馬兒影響不大，有權突擊。