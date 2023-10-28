【進階選項】包裝旋風換人見真章

有時真的不能不佩服方嘉柏部署，你說他藝高人膽大好，鬥智鬥力亦好，剛周三「精彩動力」起用愛徒黃智弘減10磅打開勝門，賽績上大家早知道此駒泥地了得，之前連布文騎盡亦唔出頭，黃智弘可搞掂這匹後上馬當然唔太相信，但就像「川河冠駒」一樣，全程走勢洶湧澎湃，過終點後猶有餘勁。

同場最礙眼繼續是潘頓「雪山神駒」，由轉彎至直路感覺恍如見習生上身，競賽小組用一大篇去告誡經驗尚淺但交出頭馬的黃智弘，反而想睇吓潘頓如何對坐騎落敗解畫時，卻得出兩句甚麼700米收慢，100米處時急速向外斜跑，導致騎師潘頓須停止催策及修正坐騎，連問都慳番，真的令人費解。

當然黃智弘仍是要鍛鍊的見習生，並非每匹馬均能駕馭，早前「話你知」換大師兄何澤堯即勝，周日第2場「包裝旋風」回配贏馬拍檔班德禮亦是交代時機。季內已上陣兩次，前仗直路的確馬有人冇，但上仗望空衝刺時，雖則有落鞭催策，但總覺人馬步韻並不合拍。谷草2200米上季跑過一次，當時際遇稍差，轉彎步速按慢被困在內欄未能及時發力，結果對手走順再追為時已晚，今次同樣馬少場合，吸取過經驗相信班德禮走位會更精靈，英國氣袋馬踏入黃金期可繼續突破評分。

「包裝」系同日尚有第5場「包裝全承」，最近前何廐馬金庫大開，此駒上季2月已取得頭馬，之後負重磅力拚「陸知」得亞軍，其後演出浮浮沉沉。

「包裝全承」抖暑後轉投容廐重新打磨，埋門從化閘直路移出追上有返朝氣，綁脷跑效果普通，今次除去且配上快閘希威森，3檔好位可跟隨「皇仁福星」之後伺機發力，形勢易跑。