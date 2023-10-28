成哥：浪漫勇士下周一返來 目標12月國際賽

「浪漫勇士」今日在澳洲滿利谷馬場以優異表現攻下一級賽覺士盾2040米，寫下香港賽馬歷史新一章。

「浪漫勇士」今仗繼續由麥道朗策騎，牠在末段力拼情況下，過終點時以馬鼻位之先，壓倒沿欄追上的「樂觀派」而奪下冠軍。

「浪漫勇士」所造的頭馬時間為2分03.16秒，僅比4屆覺士盾冠軍「雲絲仙子」於2017年勝出此賽時，所造出的2分02.94秒賽事紀錄時間稍慢。

「浪漫勇士」今仗之勝，亦是此駒練馬師沈集成從練以來的第2場海外國際一級賽勝仗，他曾於2012年憑「小橋流水」勝出英國皇家雅士谷賽期的一級賽皇席錦標1000米。「浪漫勇士」勝出賽事後，他顯得十分興奮，更一度語塞。

「我不知道如何向你表達我有多高興，我真的非常開心。感謝馬主劉栢輝讓我派遣馬兒到這裡出賽，我亦要多謝麥道朗、我的馬房團隊、所有在港為我們打氣的馬迷、我的妻子、我的兒子，我愛你們。」沈集成與「浪漫勇士」的馬主劉栢輝一同祝捷時說。

當被問到今場勝仗有何重要意義時，沈集成答道：「作為一位練馬師，這場勝仗對我意義重大，它讓我感到相當高興，而高興的程度讓我難以形容。賽前我有信心馬兒可以交出好表現，這是一場水準極高的賽事。」

「牠今次成功克服了所有挑戰及難關。」

「浪漫勇士」成為歷來第2匹能在澳洲攻下一級賽的香港訓練賽駒，由岳敦訓練的一代短途佳駟「好望角」，曾於2005年同樣在滿利谷勝出一級賽澳洲錦標1200米。「浪漫勇士」亦是自「友瑩格」於2015年在日本中京競馬場勝出一級賽高松宮紀念賽1200米、以及在新加坡奪下一級賽KrisFlyer國際短途錦標1200米後，另一成功染指海外一級賽冠軍的本地良駒。

現年31歲的麥道朗亦奪下個人第2場覺士盾勝仗，這位紐西蘭好手去年在此賽中夥拍「愛禮物」上陣，並以出色鞍上發揮一舉奪下冠軍。他今仗策「浪漫勇士」自第7檔出閘後隨即上前，馬兒一度被迫在領放馬「紅嶺之皇」外側的第3疊競跑。

然而，麥道朗顯得對「浪漫勇士」甚具信心，並沒有操之過急，在早段具正常步速情況下，他將坐騎置於「紅嶺之皇」、「品德高尚」及「強韌鬥士」之後的第4位，並且穩定馬兒走勢，直至轉直路彎時方逐步移出外疊及望空。

跑至末段當「強韌鬥士」一度透出之際，另一匹實力分子「樂觀派」沿欄推進將牠趕過，但「浪漫勇士」仍有餘勁，再度加速並與「樂觀派」一同壓線，最終成功力壓該駒掄元，這亦成為覺士盾歷史上勝負距離最為緊湊的其中一屆賽事。

「浪漫勇士」出自香港國際馬匹拍賣會，勝出覺士盾後牠取得約合1,510萬港元的頭馬獎金，而牠服役以來的累積獎金更增至約9,960萬港元。這匹出自出自父系「勝利喝采」的「浪漫勇士」，將本身的賽績提升至16戰11勝。之前牠取得的3場一級賽勝仗分別來自2022及2023年的富衛保險女皇盃2000米及2022年的浪琴香港盃2000米。此駒亦曾於2022年勝出香港最高榮譽本地賽事–寶馬香港打吡大賽2000米。

「浪漫勇士」今次有機會前赴澳洲出賽，麥道朗在這方面亦扮演了重要角色。

麥道朗說：「我相信自己的判斷，此駒對我來說別具意義。我曾向幕後團隊提過，若果牠能來到這裡出戰覺士盾，此賽定必合牠發揮。這是我一向所想，一切都歸功於馬主劉先生及沈集成，香港賽事的獎金非常高，他們需要極大勇氣以決定是否派遣馬兒遠征海外。」

「香港是現今世界其一最佳賽馬地區，他們今次來到這裡，而馬兒亦成功在賽事中展現其雄厚實力。」

他續說：「我心情相當輕鬆，我知道牠極具級數，我不斷向我自己說：『牠是陣中最出眾的一駒。』這樣做讓我可以冷靜地策騎牠。」

「跑至1000米或1200米時，我決定博一博，將牠放慢一點，我想這就是今場賽事的勝負關鍵，這讓我的坐騎可於賽事最後階段再加速多一個馬位的距離。」

「浪漫勇士」及陪伴牠一同遠征的同主馬「浪漫風采」，將於下週一（10月30日）運返香港。麥道朗有信心「浪漫勇士」可以於12月的一級賽浪琴香港盃（2000米）再次發揮最高水準，事實上今仗若干對手已報爭總獎金達1億1800萬港元的浪琴香港國際賽事，「浪漫勇士」有機會與牠們在沙田再度碰頭。

他相信這匹五歲賽駒於12月10日出戰香港盃前，可望提升至巔峰狀態。

「我相信屆時牠可以交出更佳表現，馬兒今仗賽後仍顯得精神奕奕。」麥道朗說。

今仗數匹已報爭浪琴香港盃的參賽馬中，「樂觀派」幾乎成功擊敗「浪漫勇士」，証明牠有力再於沙田交出上佳表現。另外，跑獲第4名的「獲獎無數」、第5名的「踏金行」及第6名的「品德高尚」，3駒均只落後「浪漫勇士」兩個馬位以內過終點。而另一匹香港盃報名馬，愛爾蘭代表「永多利道」則得第9名。