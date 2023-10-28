【三重彩地帶】呢匹「精英」體力用不完

第3場五班1650米，「無敵精英」勝後兩場敗亦接近，前次跟快步速得殿軍，上仗慢閘後上只負乘多，部署跟廐侶「我為您」、「美滿星雲」等相似，勝後仍繼續拚搏，用番合拍的巴度又可坐位望贏。

「恆駿之寶」中長途材試閘經常居後見怪不怪，但近閘竟放頭跑第2，重新喚醒角逐興趣。「怪獸豪俠」上場贏同程造快時間，締下敗將「怡昌勇士」再出補中，水準確認，這類轉倉馬1W唔會收手。「勇進齊心」四班頭馬落班跑，加埋鍾易禮減7磅，雙重着數。「峰爭」已轉型中距離材，熱身後即增程跑上季唯一入位途程，心意可見。

第9場三班1200米，形勢平均，策略用5駒複式。「炯炯有神」前次在不利追的跑道偏差下後上掄元，評級調高，升班排11檔形勢不就亦跑第4，三班必可企穩，同主「烽煙載喜」場場搏，告東尼對此系馬甚為上心。「金佰令」田草覺行人止步，轉谷謀突破，1檔可收事半功倍之效。「巴薩諾瓦」季內兩戰循序漸進，今日柏廐似有攻勢，要防。「越駿知己」連續8場跑3至6名，評分欠利，換鍾易禮只負中磅，競爭力提升。「金哥兒」上季三班入位，絕對唔會唔夠班。■海東