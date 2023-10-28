【J臣研究所】包裝全承穩位望贏

執筆時「浪漫勇士」歷史性地贏得覺士盾，純以國際地位及認可性，絕對比起當年「爪皇凌雨」有過之而無不及，筆者真心對於練馬師沈集成及馬主劉栢輝先生，致以120分敬意，首先係佢哋團隊要有決心帶一匹盛年賽駒遠征，要知此舉極可能影響整季部署，隨時錯失大量獎金，事實上過去10年，一眾馬王級賽駒極少遠征，現時卻贏出全球其中一場最頂級嘅一級賽。所以除非今季再有其他馬遠征取得相近成就，否則小弟絕對支持「浪漫勇士」取得馬王寶座。

谷草日馬先睇第5場，「包裝全承」上季已贏四班同程，今季轉投容廐兩試大閘已見狀態操起，計父線隨時今季才大熟，今場穩位望贏。「金鼓齊昇」上季一直跑短途，但睇兩線應有力增程，埋門大閘勁且馬匹已斂口，係「包裝全承」最大威脅。「對衡之星」感覺上跑唔番最佳水準，勝在擅長跑此程。「管之友」北半球馬於今季大閘有少許進步，要提防。「小神仙」上場衝得勁，也拖一票。

第9場則推介姚廐「金佰令」，呢隻馬上季3歲之齡贏三班1400米，本來已很犀利，今季大熟之餘，熱身後轉場恰一堆谷草馬，惡氣十足。「勇敢巨星」路程專家，埋門大閘好勁似仲有進步。「巴薩諾瓦」明顯谷草優於田草。「炯炯有神」適應水土返三班都有得爭，可兼顧。