【耀眼精選】天駿寶戰力增強

為咗扭轉投注額及入場人數跌勢，全球各大馬會高層都絞盡腦汁，不斷求變。

響今年8月，澳洲維省馬會提出一個啟發自F1嘅破天荒Idea，建議響參賽騎師頭盔加裝即時通訊系統，等鞍上人同練馬師響賽事期間進行交流，可以因應賽事形勢即時改變策略。睇開F1嘅朋友，對呢個系統應該唔會陌生，比起平淡嘅比賽過程，車手同維修站工程師嘅妙問妙答；因應對手舉動而作出嘅對策，反而更加精彩。

不過F1係歷時個幾鐘嘅繞圈賽，平地賽馬長極最多4分鐘內就分勝負，筆者一直幻想唔知呢個通訊系統，響賽馬世界究竟點樣運作。直至今個禮拜二，睇到戴文高試完隻「重心城」，一邊踱返解鞍處，一邊接受安坐錄影室嘅賽馬節目主持即時訪問，過程比起平時策騎儀仗馬仆咪問得更深入到肉，開始覺得呢個提議真心唔錯。忽發奇想，如果馬會引入呢個系統，相信馬迷最希望嘅係每當有騎師獸醫上身收慢坐騎，可以公開騎練嘅對話，等一頭霧水嘅投注人士知道到底發生過甚麼事。

季內絕無僅有谷草日賽，推介一對蔡廐馬。「天駿寶」上仗全程三疊蝕位輸近，今由嘉里換上潘頓戰鬥力大增。「豪堡」連仗攻勢山雨欲來，初跑一哩有權變身。