CEO港日心水大放送 拎晒冠軍騎師做膽

今日跑馬地賽事第7場二班1000米，馬會CEO應家柏先生預期步速偏快。「四季醒」同程演出準繩，上季尾更以相若締速及時間連勝3仗，潘頓今仗繼續策騎上陣排4檔起步，沿途應會居於馬群較前及二疊位置，爭勝及三甲機會樂觀。

「狀元及第」同程曾取得4捷，今季跑過兩均為沙田直路賽，走勢皆見不俗，今次排內檔有望跑入一席。「精靈勇士」季內首戰擊敗「狀元及第」而奪冠，今次配陳嘉熙可獲減5磅，具入位機會。「明心知遇」縮回1000米只負最輕磅，亦有力入圍。

至於轉播賽秋季天皇賞來港，預期賽事具一定步速，應有利「春秋分」發揮，此駒3月勝出杜拜司馬經典賽，今季只曾出賽一次，於寶塚紀念賽以出色姿態掄元，今仗續由冠軍騎師李慕華主轡，屬頭馬首選。

「先見」曾於4月來港角逐女皇盃跑第2，該賽後只曾上陣一次，於二級賽札幌紀念賽大勝對手，今次亦具位望。「駿天宮」4月攻下春季天皇賞，其後出戰寶塚紀念賽得季軍表現不俗，今次亦有機會上名。「勝局在望」去年在日本打吡擊敗「春秋分」而勇奪冠軍，其後遠征凱旋門大賽落第，回國後只曾上陣一次，於二級賽拋離對手奪冠，在此亦有機會入圍。