應家柏：浪漫勇士為香港締造非凡成就

馬會CEO應家柏今日新推的網誌，表示「浪漫勇士」於昨日在澳洲滿利谷馬場摘下一級賽覺士盾 (2040米) 桂冠，彰顯一匹傑出佳駟在綠茵場上的卓越表現，並為香港賽馬增光，而練馬師沈集成及騎師麥道朗更功不可抹。沈集成及麥道朗為「浪漫勇士」全情投入，他們為馬主劉栢輝取得美滿成就，確實令人讚嘆，特別是他們須克服種種挑戰，包括飼料問題以及遠征澳洲所涉及的一連串相關障礙等，但最終都能一一解決，更在陣上擊敗一眾高班良駒，成功奪魁，實在難能可貴。

在國際舞台上，「浪漫勇士」今次的勝利更別具意義，由於受到新冠疫情影響，香港賽駒要待至近期方能征戰世界各地。今年覺士盾一役，證明了我們的馬匹不單止能在香港取得佳績，更能在世界馬壇發光發亮。

參與是次「浪漫勇士」遠征的每一份子，在所屬的崗位上均將工作做得十分出色，包括無與倫比的練馬表現以及陣上妙到毫顛的策騎發揮，這些都充分解釋為何香港獲公認為其一穩佔世界前列的賽馬地區。

沈集成及麥道朗於覺士盾賽前均曾表示「浪漫勇士」的狀態尚非在百分之一百的水準，這點已受到廣泛報道。事實上，麥道朗賽前向我提及，「浪漫勇士」如果可以有多一課快操或會更為理想，但馬兒的級數，已足以令牠為香港賽馬贏得歷來其中一場最重要的勝仗。

應家柏並指出，沈集成和他的團隊在訓練「浪漫勇士」的出色表現，再次印證我們透過引入如愛倫般的世界級練馬師，以達至培育本地賽馬人才為目標的策略，一直見成效顯著。

此外，雲集來自不同賽馬機構的頂級賽駒同場一較高下，是奠定全球匯合彩池得以成功的基石。 今屆覺士盾的單場投注額達 6,800 萬港元，屬全球匯合彩池自推行以來的第3高。