【戰況R1】蘇偉賢：領航神駒喺上手倉一直跑唔番水準

全季唯一跑馬地日賽今日上演，頭場五班1200米水鬥水場合，潘頓「天外驚天」起步大漏閘，似乎騎者仲未頽完。今場頭馬為巴度策騎嘅「領航神駒」，仲要贏到冇得跑嗰隻，其實騎者對上一次贏馬已經要數到9月27日，即係連續7期賽事交白卷，足足1個月，結果今日谷底反彈，唔知潘頓又要等到幾時呢？此外，「領航神駒」上手馬房為高伯新，蘇偉賢接手後一出即勝，係繼「精明勇駿」及「慶萬家」之後第3隻轉廄初出即贏嘅馬，表情王個招牌真係省到靚一靚。

賽後，蘇偉賢話「領航神駒」喺上手馬房曾經有接近走勢，但之後一路表現唔出應有水準，佢接手後搵咗好耐都搵唔到原因，都係循序漸進做工夫，因為隻馬本身健康冇咩問題。巴度一直表示想策騎此駒，亦有份幫手試閘，大家傾吓幾時出賽。蘇偉賢認為「領航神駒」今日會有好表現，但冇十足把握贏馬。另外，「領航神駒」試閘試得唔錯，但今仗贏4個馬位當然有驚喜，但隻馬慢腳，日後有機會增程。佢亦多謝余伯同埋余生支持，因為「神駒」系首次將馬匹交畀佢訓練，能夠咁快交代覺得好開心。

馬主余國賢表示「領航神駒」喺上手馬房表現平平，但轉倉後明顯有進步，蘇偉賢應記一功，今場步速啱發揮，加上負磅有利而打開勝門，今場贏完之後，希望愛駒繼續進步，有上升空間。

今場跑第2名為田泰安大熱門「光明先驅」，梁家俊「月球」跑第3，第4名為董明朗「勝利鐘聲」。

第1場賽果：8-7-1-11

二重彩賽果：8-7(最後賠率40)