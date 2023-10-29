【戰況R6】馬主爆潘頓立心搶好友心得！

第6場四班谷1200米，「好友心得」落班成為2.5倍大熱門，結果呢隻由梁家俊換潘頓嘅希廐馬，排1檔晨早搶住放，入直路飛出中檔推幾吓，自己標好肯走呀，最終大勝近4馬位，來港第8戰開齋了，跑第2名係留到包尾追上來的22倍冷門「勇創派對」，第3名則為董明朗的「幸運星球」。

希斯家族剛周末匹「樂觀派」僅敗於「浪漫勇士」，未能捧走滿利谷馬場的覺士盾，不過今日爸爸希斯響另一短直路細場跑馬地贏馬，算係少少補償喇...而賽後馬主吳嵩話「好友心得」上季兩度喺沙田撼「驕陽明駒」輸唔遠，今場落四班應該有著數，賽前都有信心贏，但冇諗到贏得咁輕鬆，證明上季尾兩場賽績唔係符碌，今場點解會用到潘頓，係因為上次潘頓騎廐侶「雅典武士」，上賽後同希斯講佢想跑隔離嗰隻，亦即係「好友心得」，因為上場「好好心得」跑得唔差，依家落埋班潘頓好造磅啲。其實睇番「好友心得」外地績，佢贏到1400米，今場潘頓賽後匯報隻馬仲可以跑長啲，且看日後練馬師點部署，因為隻馬今場應加分重手，下場潘頓都可能騎到。

第6場賽果：1-3-9-11

二重彩賽果：1-3(最後賠率47)