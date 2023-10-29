【戰況R8】爆冷專家輝哥 補出16倍馬W！

第8場四班谷1800米，直路內欄幾隻馬打乒乓波撞來撞去，結果開兩隻遠離意外的冷門，早一日「全才」退出補上的「精準快車」，近績冇咩睇頭，臨場16倍頗冷落，但呢鋪轉戰之前3戰全敗的谷草有驚喜，在艾兆禮胯下好肯走，拉出外欄逢馬過馬，打破場地盲門；至於冷到47倍的正宗泥地馬「華卓晴」，今日初次跑谷，在最後200米剷上來，呢條2、9連贏冷到$3,855！有1隻都好難有埋另1隻喇！跑第3、4名則為潘頓大熱門「飛來勁」及掛頭牌的「皇者驕傲」。

艾兆禮下期停賽1日，今次趕得切來個5連勝，騎者今季初執到第8場，手風愈來愈順。至於贏到第6W嘅姚本輝，話自己當然想「精準快車」補出，隻馬上場跑得咁好畀人減2分，本身喺四班評分有利，今場都特登搵場1800米畀佢跑，隻馬唔止應付沙田可以，跑馬地都冇問題。練者又指，「精準快車」現已7歲，全面大熟大勇，加上健康無恙，艾兆禮又喺英國騎得耐，跑英國馬都會好夾。另外廐侶「一舖到位」，姚本輝認為今仗表現失望，隻馬比較膽小，不耐拚，係有啲缺點。

第8場賽果：9-2-8-1

二重彩賽果：9-2(最後賠率711)