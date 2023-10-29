【賽後報告】2駒心律不正 3駒爆缸一隻退役

是日賽後報告撮要：

第1場：「天外驚天」開閘時在閘內煩躁不安，出閘笨拙及失地。賽後，希威森報告，「精算其然」居前競跑，走勢令人滿意，但在直路上對催策毫無反應，他認為坐騎現階段可能已屆休賽的時候。練馬師呂健威同意希威森的評估，確認將安排送往從化馬房作短暫休賽。「星叻無敵」賽後被發現流鼻血。

第2場：「勁駒」最後200米內閃，難以被力策至終點。賽後被發現左邊鼻孔有血。其後接受獸醫檢查，內窺鏡檢查並無發現鼻竇管或氣管內有血，所以不被視為流鼻血馬匹。

第3場：賽後，梁家俊報告，坐騎於領放時搶口，因而在直路上未能以勁勢衝刺，表現令人失望。練馬師文家良表示，他同意梁家俊的看法，即此駒過於搶口，尤其於早段在受「鷹勇猴王」追迫之際。他又說，這是他能夠對此駒令人失望的表現提供的唯一解釋，而他滿意此駒是賽前的表現。小組認為上仗勝出的「怪獸豪俠」表現對比上仗令人失望。

「鷹勇猴王」對催策毫無反應，他在直路上對坐騎的動作感到不安，尤其於收停時。練馬師韋達確認他發出的指示，即讓自大外檔出閘的此駒佔取前列位置，並預期此駒表現較是日實際表現為佳。「鷹勇猴王」氣管內有很多血。開閘時「峰爭」在閘內煩躁不安，挨倚閘廂右側，因而出閘笨拙及失地。賽後立即接受獸醫檢查，內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多血。

第4場：被查詢有關他於直路上「勁無敵」的騎法時，潘頓表示，過了300米處後，他嘗試將坐騎移至「胡椒軍曹」外側以望空。他續說，坐騎在該階段內閃，並無對他向外移出的指示作出反應，跑了一段短途程後，「必先生」得以在坐騎外側望空。他說，因此他持續催策坐騎以期推進至「胡椒軍曹」與「電路七號」之間的空位。他進一步表示，接近75米處時，「胡椒軍曹」略為向內斜跑，因此他在坐騎未能望空時未能力策坐騎至終點。考慮了證供後，小組認為潘頓在此情況下採取的策略屬合理。「勁無敵」患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。

第5場：「金鼓齊昇」發現患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。

第8場：賽後，賀銘年表示，他對「年年友福」於直路上的動作有疑慮，因而沒有力策坐騎至終點。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。「一舖到位」發現流鼻血。

蔡明紹（「但求快活」）被裁定一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於趨近150米處時，他容許坐騎在尚未帶離「綫路菁英」下向內斜跑，導致該駒被帶向內跑壓向「龍船快」，「龍船快」因而須勒避及與居於其內側的「飛來勁」互相觸碰。小組判罰蔡明紹於11月15日星期三跑馬地賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定蔡明紹的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的良好策騎紀錄。

第10場：開閘時四蹄滯立，因而失地甚多。由於這已是「二雋」連續第2次作出類以行為，此駒必須連續多次試閘及格後，才可再次出賽。「駿行星」心律不正常。「龍來了」流鼻血(第2次，依例退役)。