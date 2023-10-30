法國壓軸G1 紀仁安埋齋贏皇家橡樹賽

今屆皇家橡樹賽片段：

法國隆尚馬場昨日舉行今個歐洲草地賽季壓軸G1，就係由3歲或以上馬匹競逐皇家橡樹賽，而呢場3100米大長途國際G1，即係法國當地嘅聖烈治大賽。

今屆賽事有11駒角逐呢場國際一級賽，結果由新鮮出爐應屆冠軍騎師紀仁安，策騎大馬主Wertheimer兄弟旗下嘅Double Major一放到底，以7個半馬位大勝對手奪標，巴米高策騎「實極醒目」(Skazino)以3/4馬位力拒英國賽駒「踏實駒」(Taskhan)得亞軍。

Double Major亦成為首匹日本血統馬匹喺法國揚威一級賽，而呢匹正係出自日本嘅「大和主將」，而今場賽事亦為紀仁安成功衞冕冠軍騎師最佳賀禮，為今年歐洲各項草地G1大賽，劃上完美句號。

此外喺英國方面，上周末亦有一項壓軸2歲G1英國未來錦標，於唐加士達馬場舉行，咁啱又係由蟬聯冠軍騎師布宜學埋齋，最後階段補充報名高多芬旗下「古智慧」(Ancient Wisdom)大熱掄元，而呢匹出自種王「杜拜威」嘅子嗣，至今5戰4冠1季，勢將成為新季進軍各項3歲大賽重要棋子。